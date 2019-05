David Amaral: “No voy a sentir presión”

David Amaral ya ejerce como entrenador de la UDG Tenerife Egatesa tras ser presentado en la mañana de ayer en las instalaciones de Cajasiete. A pesar de que el excapitán del CD Tenerife está curtido en mil batallas, aseguró que esta nueva aventura la asume “como un reto y con suma ilusión”, aseguró durante su presentación como técnico blanquiazul para la campaña 2019/2020 del equipo de la Liga Iberdrola.

Amaral aseguró que su misión es “ayudar” para que la UDG Tenerife Egatesa siga mejorando. “Hay talento, muchas cosas que se hacen bien y otras que pueden seguirse mejorando”, dijo. Recordó que no es un entrenador “que haya empezado ayer”, por lo que no va a sentir ni el más mínimo gramo de presión por igualar la posición de la temporada que acaba de terminar. “No va a ser un año fácil porque, conforme avance la historia del club, será cada vez más difícil superarse a sí mismo. Es un equipo que cada vez avanza más y será recibido como un equipo aspirante. Todo ello tiene cosas a favor y en contra. Lo tomo como un reto, con suma ilusión. Esa ha sido la principal decisión por la que he decidido incorporarme al UDG Tenerife”, dijo el preparador.

Por su parte, Sergio Batista, presidente del club, explicó que que la no continuidad de Pier Luigi Cherubino se debe a un acto de coherencia. “Esta decisión la tuvimos que tomar antes del mes de enero. Todos los implicados sabían y eran conocedores de la situación tras los resultados obtenidos en un determinado momento, así que les comunicamos que el entrenador del próximo año sería David Amaral y nos conjuramos en no hacerlo público y ayudar a Pier y arroparlo hasta el final”, indicó el presidente de la entidad, quien añadió que “hay una cosa que es innegociable y es la seriedad de la entidad. Ha sido una decisión dolorosa pero el club está por encima de todo. Ahora damos la bienvenida a David Amaral, nuevo entrenador del club al que le deseamos muchos éxitos”.

El máximo mandatario de las guerreras se pronunció sobre la llegada del nuevo inquilino al cuerpo técnico y los objetivos para el nuevo curso. Afirmó que Amaral tenía varias ofertas de la península para regresar al fútbol, por lo que “no ha sido fácil. Pero entre todos logramos convencerlo y nos dijo que sí desde enero. Durante estos meses, hemos mantenido el contacto para hablar sobre el club. Cuenta con un bagaje privilegiado que no tiene nadie en Canarias. La figura de David es intocable”, afirmó Batista.

Respecto a los objetivos del próximo curso, el máximo dirigente recordó que “estar en la Primera División femenina es un lujo. Al final han caído grandes equipos como Málaga y Albacete. No es falsa modestia, pero no me gusta ponerme techo. Lo que es innegociable y no queremos perder, bajo ningún concepto, es perder la categoría. La plantilla será la misma y estará renovada en su totalidad, complementado a la espera de la aparición de dos mirlos blancos y un filial que nos aporta jugadoras de la cantera que van creciendo. Ahora estoy centrado en cómo se planifica ese filial. El primer equipo no renuncia a nada”, aseguró.