Dos niñas pisan la alfombra roja y conocen a la princesa Jasmín gracias al ‘Genio’ Will Smith

Will Smith, que interpreta el personaje de ‘Genio’ en la nueva película del exitoso clásico de Disney, Aladdín, se metió en su papel y cumplió el primer deseo de estas dos niñas que acudieron a la premier del filme, que tuvo lugar en Los Ángeles el pasado 21 de mayo.

El gesto del actor, como no podía ser de otra manera, se ha viralizado a través de las redes sociales.

Las dos jóvenes solo preguntaron a Smith por su magia y él, con toda la ternura del mundo, les respondió: “¿Sabéis qué pasa? Soy el Genio, pero cuando estoy en público no puedo usar mi magia para que la gente no sepa quién soy. Entonces, finjo que soy una persona normal porque a veces la gente se asusta de los genios”.

Después les preguntó si querían conocer a la princesa Jasmín y lógicamente las niñas dijeron que “sí”. A pesar de no estar vestido de ‘Genio’, Will Smith actuó como tal, retiró el separador, y las niñas cumplieron su sueño sobre la alfombra roja.

friendly reminder that we don’t deserve will smith pic.twitter.com/xFiaHbbKfs

— (@ayexkarennn) 27 de mayo de 2019