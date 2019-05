El alcalde de Tazacorte asume la prohibición de la Junta Electoral de ser candidato a la alcaldía

Ángel Pablo Rodríguez Martín, alcalde en el Ayuntamiento de Tazacorte y condenado en una sentencia que recurrirá a siete años de inhabilitación, ha renunciado a presentar recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo tras la decisisón de la Junta Electoral de Zona, que acordó por unanimidad y a petición del coordinador insular de Izquierda Unida en La Palma, que el regidor nacionalista no puede ser candidato a la alcaldía como consecuencia de la sentencia del ‘caso Los Tarajales’, que lo condenó a siete años de inhabilitación para cargo público.

El alcalde ha renunciado a presentar recurso para intentar mantener su candidatura y revalidar su mayoría en las urnas el próximo 26 de mayo, y ha emitido un comunicado explicando que “he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura por la condición de ser inelegible debido a la sentencia provisional, no firme, del juicio de Los Tarajales, que será recurrida ante la Audiencia Provincial”. En el mismo comunicado explica que “considero que esta decisión es la mejor para seguir luchando por UB y por su proyecto para Tazacorte. Desde la responsabilidad y el compromiso he tomado esta difícil decisión por no perjudicar al partido y a los compañeros que componen la plancha de Unión Bagañeta”. Pese a todo manifiesta “la incomprensión por la falta de respeto ante la presunción de inocencia en relación a una sentencia que no es firme” y se pregunta “cómo se explica que el fallo de la sentencia haya considerado legal la licencia municipal del edificio de los tarajales y al mismo tiempo se me condena por no poner en marcha los mecanismos para la paralización de la obra”.



El alcalde de Tazacorte fue condenado la pasada semana y después de un proceso judicial de diez años, a siete años de inhabilitación por una delito de prevaricación y tras dar autorización a la construcción del edificio de Los Tarajales, invadiendo el dominio público marítimo terrestre a partir de una licencia otorgada en el año 2005. La sentencia, pese a ser demoledora descartó la petición de 18 meses de prisión que pedía la acusación y rebaja de 10 a siete años el período de inhabilitación. Todos los demás acusados, defendidos por el abogado Juan Antonio Rodríguez, han quedado absueltos de los delitos imputados. Así, la absolución llega tras años de espera para la celebración de este juicio en octubre del 2018, con alivio jurídico para el arquitecto municipal y para los concejales Juan Antonio Martín y Francisco Pérez, así como para el teniente alcalde, Juan Miguel Rodríguez, hoy candidato de Nueva Canarias a la alcaldía de Tazacorte.

En el artículo 6,2 de la LOREG, se indica que son inelegibles “los condenados por sentencia aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública, o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo o la inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”. El escrito de la Junta Electora indica que “debemos partir de la literalidad del precepto que establece como causa principal la inelegibilidad de la condena por delito contra la Administración Público sin distinguir cargo o empleo público concreto sobre el que puede

El todavía alcalde, sustituido como número uno en la candidatura por el hasta ahora concejal de Turismo del consistorio, David Ruiz, ha agradecido “las muestras de apoyo incondicional de los compañeros de partido, compañeros de Coalición Canaria de toda la Isla, además de integrantes de otros partidos políticos insulares, así como las muestras de cariño que he recibido de vecinos de nuestro pueblo y amigos en general”.