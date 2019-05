El Diputado del Común actúa para que Daniel no viva bajo un puente

Daniel Veas no ceja en su empeño por dejar de ser un número y sigue peleando por conseguir una casa digna para él y sus hijas. Su situación personal, enfermo renal, le hace necesitar un transplante, el mismo que sin una casa en condiciones en la que recuperarse, con un ambiente aséptico, los médicos, conocedores de su situación, no se arriesgan a realizarle, tal y como contó en DIARIO DE AVISOS el pasado domingo.

Lleva desde 2014 inscrito como demandante de vivienda, solicitud que reiteró en 2018 actualizando su situación personal y el agravamiento de su dolencia. Su casa, con un informe municipal que avala que no es habitable, no reúne las condiciones mínimas ni para él ni para sus hijas, a las que tuvo que sacar de allí el pasado enero por orden de los servicios sociales, bajo amenaza de retirarle su custodia por el mal estado de la vivienda. El pasado mes de marzo, Daniel decidió acudir al Diputado del Común para denunciar su situación y la falta de ayuda desde las administraciones públicas. Desde ese momento el organismo regional se interesó por la situación de Daniel, a la que ha hecho seguimiento. Según confirman desde la institución, se han dirigido hasta en dos ocasiones tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como al Instituto Canario de la Vivienda, interesándose por la situación de este vecino del barrio de La Salud. Por el momento, ninguna de las dos instituciones ha respondido a la solicitud de información.

El Diputado del Común le ha preguntado al Ayuntamiento de Santa Cruz si conoce la la situación que vienen atravesando esta familia. También qué tipo de intervención, ayuda o asesoramiento se le ha dado, si es que se ha hecho, ante la situación de desamparo, exclusión residencial y social a la que se ven abocados, y qué alternativa habitacional existe para él y sus dos hijas a cargo.

En cuanto al Instituto Canario de la Vivienda, la información requerida tiene que ver con saber si se ha elevado propuesta de adjudicación de vivienda protegida por los servicios sociales de su municipio, así como posibles alternativas habitacionales y previsiones al respecto, ante la situación de emergencia en la que se encuentra esta unidad familiar. El Diputado del Común solicitó esta información el pasado 9 de abril y el pasado 17 de mayo la volvió a pedir ante la falta de respuesta.

Desde los servicios sociales de Santa Cruz han confirmado a DIARIO DE AVISOS que están al corriente de la situación en la que se encuentra Daniel y que le han prestado asesoramiento. Se le ha ofrecido una ayuda de alquiler para cuando encuentre un piso (tiene una pensión de 700 euros) y se le ha animado a que, teniendo apoyo familiar como tiene, que priorice la operación que necesita y una vez recuperado retome la búsqueda de una vivienda.

La situación actual de Daniel

Hasta el momento, la única respuesta que ha tenido Daniel desde su UTS de zona es que, a pesar de su situación y los años que lleva en lista de espera para una casa, no tiene puntuación suficiente para acceder a una vivienda pública y que hay gente peor, explicó él mismo a DIARIO DE AVISOS. Con respecto a la invitación de que acuda a su familia, Daniel muestra su sorpresa, ya que, recuerda, su familia solo puede ayudarlo de manera temporal.

Reitera que su padre está enfermo y en su casa no hay sitio suficiente para acogerlo a él y a su hermano que ahora está cuidando de él. En casa de su hermana, que se la ha ofrecido para que sus hijas residan en ella, solo puede permanecer hasta noviembre, cuando se reactive el pago de la hipoteca, ahora suspendida para, precisamente, ayudar a su hermano. “La casa de mi hermana da respuesta al convenio firmado con mi exmujer, donde somos nosotros los que rotamos mientras las niñas tienen un sitio fijo. Si me opero, una semana estaré en esa casa, pero, qué hago la otra semana, a dónde voy”, se pregunta. “En noviembre me tendré que ir a vivir debajo de un puente”.

El pasado lunes, Daniel pasó revisión de discapacidad por el agravamiento de su situación, y le han dicho que en su estado necesita de una vivienda adaptada sin barreras físicas, algo que Daniel no tiene. Este vecino de Santa Cruz se mostraba ayer pesimista sobre la posibilidad de conseguir una solución a la grave situación que atraviesa.