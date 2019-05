‘El finlandés errante’: conexión entre Finlandia y Canarias

“No es fácil escribir sobre fantasmas. Los espíritus descarnados no dejan huellas. Sus perfiles se desdibujan. Sus cadenas no los anclan. Son etéreos como vacíos presentimientos. Almas errantes en el limbo de la nada”. Con estas palabras se inicia el prólogo de El finlandés errante. La vida ilícita de Jan Salakari, un libro lleno de emociones en el que la periodista Carmen del Puerto comparte con los lectores una historia de superación y un tributo a las mujeres resilientes.

Salakari es un personaje misterioso. Finlandés, periodista, documentalista, joyero y diseñador de lámparas, entre otras cosas. Un día, a finales de la década de los 50, llegó a Tenerife para cubrir la aventura del globo aerostático The Small World, que partía desde la playa de El Médano hacia América. A Jan también le acompañaban tres colegas finlandeses para realizar unas películas documentales sobre la vida marina en el sur de Tenerife para la Universidad de Helsinki. Y en esos giros caprichosos que da la vida, se enamoró de una tinerfeña de Alcalá.

La idea de escribir El finlandés errante surgió en una cena de Carmen del Puerto con unos amigos, entre los que se encontraba el hijo del protagonista, Jan Peter Ekelund. “Empezó a contarme la historia de sus padres y yo le comenté que me encantaba ese exotismo de la relación entre Canarias y Finlandia. Le dije medio en broma que esa historia había que escribirla. Al día siguiente me comunicó que su madre estaba de acuerdo con que escribiera su historia”, relata Del Puerto, así que la periodista se puso a averiguar “todo sobre este misterioso artista. Un hombre conocido, de prestigio. Una persona muy culta, que hablaba muchos idiomas y que terminó casándose con una canaria. Y ya no cuento más porque voy a hacer un spoiler”, afirma riendo.

La presentación de la obra será esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), y, además de contar con la presencia de la autora, la subdirectora de la Casa de Carta Mayte Henríquez Sánchez y el hijo del protagonista, tendrá la curiosidad de que será audiovisual. “He querido hacer una presentación sinestésica. Porque mientras he ido escribiendo esta historia y documentándome mucho, siempre he estado rodeada de música y documentales”, explica la autora. “Es una historia que a mí me pareció fascinante, con luces y sombras en torno a este personaje del que he investigado bastante”, prosigue. “A mí como periodista me gusta el trabajo de documentación, porque aprendo mucho, y la siguiente fase es compartirlo”, cuenta. “Me gusta acompañar esta obra de presentaciones audiovisuales porque todo el libro lo tengo en imágenes. He averiguado y recopilado muchas cosas. La novela tiene su propia banda sonora y, además, estamos hablando de países como Finlandia y Suecia, que realmente son desconocidos para nosotros”.

Carmen del Puerto quiere invitar a los futuros lectores de El finlandés errante a descubrir estos países “hiperbóreos” más allá de los tópicos. “Me gusta transmitir todo lo que yo he aprendido sobre ellos”. El hilo conductor de esta biografía novelada (“es una historia real, pero he introducido un poco de ficción”) es Egipto. Comienza con el encargo a una periodista freelance, especializada en la divulgación de temas históricos, sobre todo del Egipto Antiguo, de escribir sobre un “fantasma”: Jan Salakari. El devenir de la exótica relación entre un finlandés y una canaria, el contexto histórico y geográfico en que se desarrolla la historia, así como los singulares personajes y las grandes mujeres que desfilan por las páginas ayudarán al lector a entender el título de esta crónica social, las claves que revelan la vida de un artista llena de éxitos y tragedias, más allá del bien y del mal.