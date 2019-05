EN VIVO | Final de la Champions League: Iberostar Tenerife-Virtus Bolonia

Primer cuarto

La salida con un 7-0 para Bolonia fue como un puñetazo directo al mentón canarista que, como en la semifinal, llegó tarde al partido. Punter era una pesadilla, algo que todos esperábamos, y con nueve puntos, gracias a tres tiros de tres sin fallo, obligó a Vidorreta a parar el duelo con 15-4. Ellos no fallaban nada; el Canarias no defendía nada. Lo peor estaba por llegar, cuando Mbaye, dominante, machacó el aro insular para el 20-8. La imagen del Canarias no parecía ser peor, porque le faltaba la energía que sí tenían los de Bolonia. Además del 53% en tiros de campo de los italianos, sus cuatro rebotes en ataque terminaban por castigar a los aurinegros, que siguen sin aparecer.

Tweets by CB1939Canarias