EN VIVO | Granada CF, 2-CD Tenerife, 0

El once inicial que ideó José Luis Oltra seguramente sorprendió hasta a sus propios jugadores. Raúl Cámara volvió al once inicial y a su puesto, el lateral derecho, por lo que Luis Pérez adelantó su puesto y ocupó el interior diestro del 4-1-4-1 que configuró el preparador valenciano. Suso Santana pasó al lado izquierdo, con Isma López por detrás. Racic, Arruabarrena y Lasso se ubicaron en la medular, mientras que al centro de la zaga volvió Carlos Ruiz después de la gran actuación que protagonizó en el derbi. Malbasic fue la referencia ofensiva del once inicial.

Las primeras ocasiones fueron para los locales. Primero el cuadro nazarí sacó una falta lateral que despejó con autoridad Dani Hernández, quien tuvo que volver a intervenir acto seguido tras un potente disparo de Vadillo.

Tres minutos después, un fallo garrafal de Racic generó el primer tanto del Granada. Perdió el serbio el balón en la zona de seguridad y con el equipo saliendo. Asistió Fede Vico después de un pase en profundidad y Rodri, en el mano a mano con Dani, definió por bajo con calidad. Cuando se aprende a jugar al fútbol, de las primeras cosas que se enseñan es que no se pueden perder balones como el que perdió Racic.

El tanto de Rodri solo fue el preludio de la desastrosa primera parte que completaron los blanquiazules. El dominio del equipo andaluz era total e insultante. Intentaron aumentar diferencias Antonio Puertas, en el minuto 26, y Vadillo, dos minutos después, con un disparo desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que salió rozando el larguero, pero ninguno estuvo afortunado.

Mucha más desafortunada estuvo la blanda defensa de los blanquiazules, quienes no supieron despejar en dos ocasiones un saque que acabó rematando Fede San Emeterio con la derecha desde el centro del área por bajo y junto al palo izquierdo. La asistencia de José Antonio Martínez con un pase de cabeza evidenció la debilidad de la zaga tinerfeña. Con el 2-0, el Granada daba la impresión de que podía marcar tres más si realmente quería.

De ahí en adelante, el Granada controló el partido sin necesidad de arriesgar, por lo que dio la impresión de que el Tenerife estuvo un poco mejor. Suso fue amonestado y se origino la ocasión de mayor peligro del tenerife. En el minuto 41, Filip Malbasic remató de cabeza desde el centro del área, pero el balón se perdió por el lado derecho de la portería.

Tweets by CDTOficial