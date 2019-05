Guillermo García vuelve a la selección española

El atleta del Tenerife CajaCanarias Guillermo García Echandi ha sido convocado por la selección española para el ‘Encuentro Internacional de lanzamientos’ en categorías sub23 y sub20, que se celebrará el próximo fin de semana en Madrid, y que enfrentará a los lanzadores más destacados en estas categorías de España, Bielorrusia, Portugal y Dinamarca.

El lanzador de nuestro club participará con el combinado nacional Sub 23 en lanzamiento de peso, y confirma su proyección nacional, ya que formó parte de la selección nacional Sub 20 el año pasado en el mismo encuentro, que en aquella ocasión tuvo lugar en Almada (Portugal).

Entonces Guillermo firmó un mejor lanzamiento de 16,04 metros que suponía su mejor marca personal y le dio el quinto puesto de entre todos los participantes. “Ser llamado por la selección española siempre es un orgullo para mí. Representar a tu país es lo más grande para un atleta y encima siendo yo tan joven me hace soñar mucho en objetivos aún más altos”, declaró García Echandi en los medios del club. “Simplemente quiero disfrutar y dar lo mejor de mí mismo, espero que sea una gran competición, con grandes rivales de grandes países e intentar hacer marca personal”.

De momento Guillermo le pone una “matrícula de honor” a la temporada, y explica que al principio de la misma “siempre marcamos nuestros objetivos y ni por asomo soñábamos con esta marca, pero aún queda bastante temporada y seguíamos con gran ambición, así que espero más de ella, pero siempre con cabeza”.

No quiere olvidarse el lanzador de alguien muy especial en esta progresión: “Esto se debe a una persona, mi entrenador Germán Millán. Él nunca falla y siempre buscar darnos ese punto de motivación en cada entrenamiento y en cada competición. Yo he aprendido que en este deporte no se puede llegar solo, esta progresión se debe a mi entrenador. Él es un 50 % y yo el otro 50% de mis logros y de mi progresión”, sin olvidar, claro está, “el apoyo de mi familia, de mis amigos, de toda la gente que me rodea y del Tenerife CajaCanarias. Sin ellos no sería nadie”.