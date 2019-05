Jorge ‘el Maestro’ impartió cátedra en el CD Tenerife y en la UD Las Palmas

Jorge Fernández, más conocido por los birrias como el Maestro, es uno de los futbolistas que tuvieron la suerte de jugar en el CD Tenerife y en la UD Las Palmas. En su etapa como blanquiazul su logró más importante llegaría en la temporada 70-71 con el ascenso del representativo a la Segunda División. Formó una dupla en el medio del campo con Manolo Medina el Viruta, que ofrecieron tardes y noches memorables de fútbol en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El Maestro, que llegó a la disciplina blanquiazul en 1969, permaneció en el CD Tenerife para fichar por el eterno rival en la temporada 1977-78. En el club amarillo sus logros más destacados fueron la final de la Copa del Rey que disputaron en 1978 ante el FC Barcelona de Johan Cruyff en el Santiago Bernabéu y que acabó con derrota insular por 3-1. Ese equipo era entrenado por Miguel Muñoz y junto a Jorge jugaron futbolistas de la talla de Carnevalli, Gerardo, Felipe, Hernández, Félix, Roque, Maciel, Brindisi, Morete, Jorge y Noly. Jorge jugó competición europea con la UD Las Palmas, jugando un extraordinario encuentro en la Copa de la UEFA contra el FK Sloboda Tuzla, imponiéndose el equipo canario por 5-0 en el recordado estadio Insular, con goles de Maciel, Juani, doblete de Morete y el último de Jorge Fernández. Posteriormente serían eliminados por el Ipswich Town al perder 1-0 en Inglaterra y empatar 3-3 en el Insular. La etapa de Jorge como futbolista se acabó en el Elche donde fichó en el curso 81-82. Con los ilicitanos jugó dos temporadas.

“Guardo grandes recuerdos de aquella época, tanto en el CD Tenerife como en la UD Las Palmas. La trayectoria en ambos clubes fue espectacular. También hubo momentos menos buenos, pero me quedo con lo positivo, asegura Jorge Fernández.

En los dos representativos canarios, el jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife triunfó plenamente con momentos puntuales en el que tocó el cielo futbolístico. “En el año del ascenso con el Tenerife hicimos una temporada extraordinaria. Quedamos campeones de Liga y practicamos un gran fútbol. Fue todo muy bonito. En la UD Las Palmas, ese año que jugamos la final de Copa, hicimos una gran temporada a las órdenes de Miguel Muñoz. Llegamos a la final de la Copa del Rey donde perdimos con el Barça”.

Un futbolista que se codeó con la flor y nata de Primera División jugando con la UD Las Palmas en la máxima categoría del fútbol español. En el CD Tenerife también estuvo rodeado de grandes futbolistas. “El Tenerife de aquella época contaba con un gran equipo con jugadores como Molina, Pepito, Cabrera, Esteban, José Juan, Mauro…seguro que alguno se me queda en el tintero. En la UD Las Palmas compartí vestuario y terreno de juego con jugadores de la talla de Carnevalli, Morete, Brindisi, Gerardo o el paisano Felipe Martín. Todo un ramillete de grandísimos jugadores”, asegura Fernández.

Jorge, para los que no lo vieron jugar era el típico ‘10’, un jugador dotado de gran técnica y visión de juego. El propio jugador cuenta cuáles eran sus principales cualidades en el terreno de juego. “Técnicamente era muy buen futbolista, pero también tenía un carácter fogoso”.

Un partido decisivo

El próximo sábado se juega el derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas en el estadio Heliodoro Rodríguez López a partir de las 19.30 horas. Jorge Fernández sabe como son los derbis porque los vivió en los dos lados.

“Los derbis son partidos distintos. Son muy bonitos de jugar. Hay mucha tensión, rodeados de un gran ambiente y mucha rivalidad entre ambas aficiones. Son partidos que todo futbolista debería jugar alguna vez en la vida. La verdad es que cuando jugaba contra el CD Tenerife tenía una sensación rara, pero era profesional y defendía los colores de la UD Las Palmas”, admitía Jorge.

El Maestro valoraba el partido entre blanquiazules y amarillos del próximo sábado. “Los derbis son partidos que puedes ganar o perder por pequeños detalles. Será un choque muy acalorado porque las aficiones empujan mucho. Creo que el que tenga la cabeza más fría es el que se llevará el gato al agua”.

Jorge Fernández, a pesar de jugar en ambas escuadras, desea de corazón que el CD Tenerife sume los tres puntos. “El sábado debe ganar el Tenerife y creo que va a ganar. Pasé años maravillosos en la UD, pero el Tete es el equipo de mi vida”.

Pese a los buenos deseos de el Maestro hacia el CD Tenerife en el derbi ante la UD Las Palmas, no esconde que la temporada del representativo está siendo muy floja, y que lo tiene abocado a luchar por la permanencia hasta la última jornada.

“La temporada no está siendo buena. Se han hecho las cosas mal y ya llevamos varios años con la misma dinámica. Muchos cambios de entrenadores, directores deportivos y fichajes de medio pelo que no han servido para nada. De todos modos, ahora lo que tenemos todos los que queremos al Tenerife es apoyar porque hay que eludir el descenso por lo civil o lo criminal. No hay nada mejor para los jugadores que vean que sus aficionados están con ellos en los momentos más complicados. Hay que sacar esto como sea”.

En esta clase de partidos, los piques entre las aficiones no deben pasar de ahí. Rivalidad sana pero exenta de cualquier brote violento. “Eso por descontado. Ambas son grandes aficiones y estoy seguro que van a tener un comportamiento positivo y ejemplar. El fútbol debe unir y no separar, animar cada una a sus respectivos equipos, y al final del partido, ocurra lo que ocurra, respetar al rival”.

Por último, Jorge Fernández, tras su etapa como futbolista, hizo sus pinitos como entrenador en equipos de formación de la isla. “En la actualidad estoy jubilado. Paseo mucho y veo todo el fútbol que echan en televisión”, concluyó uno de los máximos estandartes en la historia del CD Tenerife.