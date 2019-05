Julián Muñoz rompe su silencio y opina sobre la Pantoja en Supervivientes

La participación de Isabel Pantoja en Supervivientes ha conseguido despertar a algunos viejos amigos de su pasado; el último Julián Muñoz. El que fuera alcalde de Marbella ha entrado por teléfono al programa ‘Viva la vida’ para comentar el paso de la tonadillera por Honduras.

Aunque Julián ha confesado que está viendo Supervivientes, asegura que no siente “nada” cuando ve a su expareja como concursante del reality. Eso sí, Julián ha estado más participativo con los colaboradores que en otras ocasiones con la prensa, no se ha querido mojar sobre lo que piensa de la cantante en el concurso.

“Siento indiferencia”, sentencia el político. “Isabel Pantoja es una persona más. Eso fue un capítulo de mi vida que en su momento, para bueno o para malo, se cerró y punto”, ha explicado Julián cuando le preguntan por sus sentimientos sobre la cantante.

“¡Mira qué bonito! Yo me alegro mucho pero no tengo nada que opinar”, responde Julián con ironía cuando le preguntan por la posible relación entre Isabel y Colate.

“A las horas que ponen el programa no puedo verlo porque me acuesto pronto”, asegura Julián, que confiesa que si Isabel estuviera nominada no votaría porque “estoy inhabilitado por la justicia y no puedo votar”, confiesa.

Una declaración muy medida por parte de Julián, pero que seguramente no gustarán nada a la artista cuando regrese a España y es que esto promete ser solo las primeras declaraciones de su ex pareja pero no las últimas.