La ex de Kiko Rivera pone fin a sus espectaculares vacaciones en Tenerife

Jessica Bueno ha estado disfrutando de unos días de vacaciones al lado de su marido en Tenerife. La modelo ha decidido descansar de toda la rutina junto con su chico y desconectar al máximo en este maravilloso lugar. La exnovia de Kiko Rivera ha estado compartiendo con todos sus seguidores las fotografías que se ha hecho en la playa, mostrando sus mejores perfiles para que todo el mundo se entere que es de las pocos que pueden permitirse irse a finales de mayo de vacaciones.

Este fin de semana ha colgado una fotografía en su Instagram en la que se despedía de sus vacaciones en Tenerife, así lo comentaba a todos sus seguidores: “Ya desde casa, rememoro la última noche de nuestras increíbles vacaciones en Tenerife con esta foto que me hizo mi marido viendo el atardecer”. Lo cierto es que la fotografía es preciosa, ya que el rostro de la modelo sale iluminado por ese maravilloso atardecer que vivió en Tenerife aquella tarde.

Recordemos que la madre del hijo de Kiko Rivera ya se había preparado para las vacaciones hace tiempo cuando compartió con todo el mundo su corte de pelo. Lo cierto es que ahora luce una melena muy corta y mucho más cómoda que le sienta muy bien a su cara. Además, también explicaba que en el verano el pelo se estropea mucho más por los rayos de sol, ya que la sequedad y la humedad que hay, sobre todo en zonas costeras debilitan el cuero cabelludo. De esta manera, Jessica Bueno ha disfrutado ya de las que son sus primeras vacaciones de verano con su marido, Jota Peleteiro.

