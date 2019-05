La ‘influencer’ con 2,6 millones de seguidores que no ha podido vender ni 36 camisetas

“Nadie mantuvo su palabra así que la empresa no va a poder atender los pedidos de la gente que sí que hizo alguna compra y me rompe el corazón”, es el lamento que ha publicado en Instagram la influencer en cuestión.

La instagramer cuenta con 2,6 millones de seguidores en la red social por excelencia de los influenciadores, y a pesar de ello fue incapaz de vender 36 camisetas de su marca. Y eso que se apoyó en otro amigos, también influencers, a los que pidió ayuda pero ninguno respondió: “Suena rencoroso, pero yo he apoyado la música o todo lo que me han pedido de todo el mundo y ni siquiera me lo han podido devolver”, aseguró. Sin embargo, ella clama que se levantara y que esto es “solo un bache” para su marca.

“Enfocaos en fidelizar de verdad y no en el número de seguidores porque la mayoría no os va a comprar nada”, es el consejo con el que una usuaria de Twitter acompañaba a un pantallazo del mensaje en Instagram de arii -la influencer en cuestión-, y gracias al cual se ha hecho viral el caso. Tras el tuit, arii ha borrado el mensaje de su perfil, pero en el pantallazo se puede leer completo, y decía, además:

“Hola, me rompe el corazón tener que escribir este post. Como todos sabéis, he lanzado mi propia marca. He puesto todo mi corazón en esto. Para la sesión de fotos he tenido que traer de fuera a un fotógrafo y un maquillador, lo he tenido que planear con semanas de antelación y por suerte he tenido la suerte de contar con amigas que han posado para mí. He alquilado un estudio fotográfico enorme para ese día para que pudiera contar con el mayor número de fotos y vídeos promocionales. Para que yo pueda encargar y fabricar mis productos (incluso para poder seguir trabajando con ellos), tengo que vender al menos 36 piezas”, cuenta, y aquí empieza a sentirse su desesperación: “por lo visto me he vuelto súper irrelevante, así que sabía que iba a ser difícil, pero me estabais dando tan buen feedback que pensé que a la gente le gustaba y lo compraría”.

Nadie lo hizo. ¿Se pincha la burbuja de los influencers?