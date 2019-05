La original idea de una joven para informar a su familia de que tendrá una cita

Original y muy divertida, además de viral, ha sido la idea que ha tenido Mary Beth Barone para comunicar a su familia que tendrá una cita con un chico durante las vacaciones. Y es que Barone decidió crear un folleto respondiendo de antemano las preguntas que podrían hacerle llegado el momento, las cuales meterían a la joven en una situación embarazosa.

Mary Beth Barone compartió su creación en sus redes sociales y, como era de esperar, se ha viralizado.

Entre las preguntas redactadas por la propia protagonista de esta historia destacamos algunas como “quién es ese chico”, “dónde quedaste con él”, “cuántos años tiene” o si “estás saliendo con él”.

yes, I did pass these out on my last family vacation. pic.twitter.com/B7Q9P99kQu

— mary beth barone (@marybethbarone) 1 de mayo de 2019