La ‘pelea’ en el Metro entre un cojo, una embarazada y un anciano: “Estoy acostumbrada a estar de pie; en Canarias no hay Metro”

Esto era un cojo, una embarazada y un anciano en el Metro de Madrid. La secuencia comienza cuando un joven cede su asiento en el vagón a otro con muletas. “Perdona, ¿quieres sentarte? No me importa”, indica al chico que, finalmente, opta por sentarse.

Acto seguido, este se percata de que a su lado hay una mujer embarazada que está de pie e inmediatamente le ofrece su asiento. Esta insiste en que no hace falta asegurando que “estoy acostumbrada a estar de pie que en Canarias no hay Metro”, pero también acaba sentándose. “Bueno, muchas gracias, que si no se me enfada”, bromea.

Sin embargo, para más inri, aparece en escena un “caballero, ¿se quiere sentar?”. Es entonces cuando la situación se desmadra y el anciano termina haciendo sentadillas, el lesionado saltando a la pata coja y la canaria gritando desesperada. “A ver, ¿quién crees que debe sentarse?”, vocean los tres protagonistas refiriéndose al primer joven. “Pues siéntate tú”, finaliza.

Se trata de un microteatro que forma parte de un certamen de CronoTeatro que celebra su sexta edición bajo el título ‘Historias de Metro 1919-2019’. El vídeo cuenta con más de 14 millones de reproducciones.