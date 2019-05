La Transvulcania Naviera Armas presenta su undécima edición en La Palma

La Transvulcania Naviera Armas 2019 ya está en marcha. La prueba más internacional de la Isla Bonita celebró ayer el acto de su presentación en un paraje natural impresionante como el de la Cascada de Los Tilos, en el municipio de San Andrés y Sauces, acorde a la tematización de la prueba, Pure Nature Runners, en esta undécima edición.

El acto contó con la presencia de Anselmo Pestana, presidente del Cabildo de La Palma; Ascensión Rodríguez, consejera insular de Deportes; Francisco Javier Paz, alcalde de San Andrés y Sauces; Marino Giacometti, representante de la Federación Internacional de Skyrunning; Héctor Rojas, representante de la Naviera Armas, y los corredores Sota Ogawa (Japón), Megan Kimmel (Estados Unidos), Max King (Estados Unidos) y Luis Alberto Hernando (España).

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, dio la bienvenida a todos los asistentes, a los corredores, acompañantes y aficionados, a la undécima edición de la competición de la Isla Bonita, y señaló que estaba “muy contento” por volver a llegar a la fecha de celebración de esta undécima edición de la Transvulcania Naviera Armas. Asimismo, destacó “el enorme esfuerzo de todos” en La Palma para seguir contando con un encuentro de dimensión mundial que coloca a La Palma como referencia en el resto del planeta.

El alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Javier Paz, mostró su agradecimiento por visitar su casa y realizar este acto de presentación “de una carrera que es de toda la Isla” en su municipio.

Mientras, la consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, reconoció su satisfacción por “estar dando el pistoletazo de salida a esta nueva edición de la Transvulcania Naviera Armas” antes de agradecer “a todos los que han hecho que esta carrera sea un referente mundial” su implicación por convertir la prueba palmera “en una de las mejores del mundo”.

Para Héctor Rojas, representante de Naviera Armas, estar de nuevo en una prueba como Transvulcania, a la que la empresa marítima le pone el apellido, era “un motivo de satisfacción absoluta”. “Año tras año crece para nosotros el orgullo de seguir siendo compañero de viaje de una prueba tan importante y tan bonita como la Transvulcania”, señaló Rojas, que reconoció que “cuando llegan estas fechas somos muchos los que sentimos ese cosquilleo por poder regresar a La Palma para ser testigos de algo tan grande como esta carrera”.

Luis Alberto Hernando, uno de los corredores más emblemáticos de la historia del trail running, admitía su alegría por volver a estar en una isla como La Palma, donde se siente “como en casa”. “Estoy muy agradecido por volver a estar aquí, le doy las gracias a todos y en especial a los organizadores por darme la oportunidad de volver a estar aquí. Este año me siento más viejo que nunca, pero traigo mucha más ilusión y más ganas que en los años anteriores, precisamente por eso, porque cada vez es un reto mayor poder competir en estas carreras, aunque tenga la pena de no poder correr la prueba reina, la distancia que más me gusta, pero voy a pelear en el Kilómetro Vertical y en la Media Maratón”, finalizó el deportista burgalés.

El Kilómetro Vertical Binter abre esta tarde, a partir de la cinco, la competición

La Transvulcania Naviera Armas 2019 arranca hoy a las 17.00 horas con la primera cita competitiva del calendario que compone el evento palmero, el Kilómetro Vertical Binter. Las duras rampas que conducen desde el puerto de Tazacorte hasta la torreta forestal de El Time decidirán el primer ganador de 2019 en un recorrido de 7,6 kilómetros que parte a nivel del mar para finalizar a una altitud de 1.160 metros.

No hay tiempo para echarse atrás en el Kilómetro Vertical Binter, una de las pruebas más exigentes de las 11 que componen el Vertical Kilometer World Circuit de la Federación Internacional de Skyrunning. Desde el zigzagueo inicial, nada más tomar la salida, hasta la dureza del último tramo llegando a la línea de meta, el recorrido hace una selección de la que solo sobreviven los más valientes… y los más fuertes.

Y es ahí donde se mueve como pez en el agua Luis Alberto Hernando. El tres veces campeón del mundo quiere empezar bien la Transvulcania y espera hacer el pleno este año sumando el triunfo en el Kilómetro Vertical Binter.