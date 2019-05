Luis César Sampedro: “Prefiero no saber lo que vaya ocurriendo en Oviedo”

El entrenador del CD Tenerife, Luis César Sampedro, aseguró en su tradicional comparecencia de prensa previa al choque ante el Lugo del próximo domingo, que su intención es que el conjunto blanquiazul “sea un equipo compacto, difícil de batir, y excelentes contragolpeadores. Me gustan esas armas, y en el equipo las tenemos. Encuentro más cosas positivas que negativas del partido ante el Real Oviedo”.

Una de los males que aquejan al representativo a lo largo de la temporada es el capítulo de bajas. Ante el Lugo el entrenador gallego no podrá contar con Suso Santana y Borja Lasso (lesionados) ni con Jorge Sáenz sancionado.

“Cada semana hay contratiempos, esta la quinta de Jorge Sáenz y la lesión de Borja Lasso pero son cosas normales en una competición. Iremos a vencer con las máximas garantías. También tenemos que ver las mejores alternativas para Suso. Trato de captar todos los recursos que tengo. Tengo en mente la alineación, y tengo que ver a qué jugadores llevamos para el banquillo, en todos los puestos. Ya veremos si Josué o Javi Alonso entran en la convocatoria. Llevaremos más gente porque entrenaremos allí”.

El entrenador gallego del CD Tenerife vuelve a un campo que no le es extraño ya que entrenó al Lugo durante una temporada. El entrenador del representativo se refirió a lo caprichoso del calendario.

“Podía imaginarme el partido que íbamos a encontrarnos en Lugo, no es una novedad, iba a ser un partido importante. El destino es caprichoso y ha tocado así el calendario. Estuve un año muy bueno allí, pero peleo por mi equipo. Tenía marcados en rojo los cuatro partidos, el ámbar no existía para mí”.

Luis César Sampedro recordó la vital aportación de la afición del CD Tenerife para que los puntos no volaran de la isla ante la visita del Real Oviedo, y quiere agradecer ese apoyo con un triunfo en el Anxo Carro.

“Queremos dar una alegría tremenda a los aficionados que se desplacen. El otro día, en el Heliodoro Rodríguez López, nos sentimos muy arropados”.

Por último, el entrenador del CD Tenerife, que aseguraría la permanencia en el caso de que el Rayo Majadahonda no pasase del empate en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, aseguró que prefiere no saber qué ocurre en el otro partido para centrarse en el choque de su equipo.

“Nuestros problemas nos los tenemos que resolver nosotros, aunque puede que nos beneficie el resultado, pero tenemos que ir a lo nuestro”.