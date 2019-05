Luis Yeray y Ascanio trazan ya el pacto de progreso en La Laguna

La primera toma de contacto entre el PSOE lagunero y Unidas se puede para conseguir un pacto de progreso en La Laguna, y desbancar así a Coalición Canaria (CC) de la Alcaldía, fue “muy positiva y con muy buenas sensaciones”, y existe una “predisposición absoluta a encontrarnos”, según aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS el líder socialista en Aguere, Luis Yeray Gutiérrez.

Además, el candidato del PSOE lagunero afirmó que “le trasladé a Rubens Ascanio nuestra ronda de encuentros con todas las formaciones políticas, para que a partir de la próxima semana nos emplacemos para una reunión más formal”.

A la reunión, que se celebró en un céntrico hotel de la Ciudad de los Adelantados en la tarde de ayer, acudieron, por parte socialista, el citado Luis Yeray Gutiérrez y el secretario de Organización local, Óscar Olave; mientras que por Unidas Se Puede asistieron el candidato a la Alcaldía, Rubens Ascanio, y la número dos en la lista de la formación morada, María José Roca.

Al ser cuestionado por la hoja de ruta para encontrarse con el resto de formaciones políticas, Gutiérrez confirmó que “mañana por la mañana [por hoy] me reuniré con Santiago Pérez; por la tarde, y así me lo han confirmado, nos sentaremos con Ciudadanos (Cs) y, casi con total seguridad, con el Partido Popular (PP). En caso de que no sea posible, la llevaremos a cabo mañana o el viernes”.

En cuanto a CC, el líder socialista dejó claro que “no hemos tenido contacto con ellos”. “A día de hoy, nos hemos reunido con Unidas se puede y con Avante La Laguna, de Santiago Pérez, que ayer me trasladó que tenía la máxima predisposición para llevar a cabo un cambio de gobierno” en el municipio.

RUBENS ASCANIO

Por su parte, el portavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio, afirmó al DIARIO que “hacemos una valoración muy positiva, en un encuentro que fue muy amigable”. Además, Ascanio resaltó que “se fijaron los mecanismos que vamos a seguir para continuar avanzando hacia un acuerdo de progreso”.

El líder de la formación morada remarcó que “queremos incorporar a Avante para conformar esa mayoría de 14 y, por supuesto también, intentar generar acuerdos colaterales con otros grupos para establecer las grandes líneas programáticas que el municipio necesita a nivel de bienestar social, de desarrollo sostenible o de urbanismo, y poder consensuar con el mayor número de actores todo este proceso, aunque el Gobierno esté conformado por los partidos de progreso”.

En lo que respecta a las posibles líneas rojas, Ascanio insistió en que “lo primero que hemos puesto sobre la mesa son los programas electorales, que es lo que tenemos que hacer, y después, sobre puestos y demás, lo que tenemos claro, igual que lo teníamos claro en 2015, es que las matemáticas mandan y el que tiene más representación es el que tiene derecho a pedir la Alcaldía. Es lo más lógico”.

A modo de conclusión, Ascanio enfatizó que “lo fundamental es conseguir un acuerdo de progreso y lo secundario es quién tiene la Alcaldía o quién tiene una u otra área”. De hecho, consideró que “lo importante ahora es empezar a trabajar en qué programa podemos poner en común y, a partir del lunes, en la comisión negociadora que ya pondremos en marcha, definir los pormenores de este acuerdo que, desde luego, para el que creo que hay mucha sintonía entre el compañero Luis Yeray y yo”.