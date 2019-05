Manuel Marrero: “Es un insulto a la inteligencia que con la pobreza que hay en Canarias CC piense más en obras que en las personas”

Pocos testigos como él de la evolución de la llamada izquierda real en Canarias y en Tenerife, en particular. Su actividad como docente y su larga trayectoria sindical le avalan, pero hace apenas dos años que se sumó a la política institucional como diputado del Parlamento autonómico, donde Manuel Marrero (Arico, 1949) espera continuar, al menos, los próximos cuatro años.

-Entró en las instituciones hace poco, pero usted lleva mucho tiempo haciendo política fuera de ellas.

“He sido un ciudadano activo y comprometido con la sociedad canaria a través de mi militancia por mi profesión. Primero de maestro y luego como profesor de Secundaria, eso trajo consigo que nunca actuase individualmente, sino con grupos de gente, con colectivos”.

-Figura como partícipe en la creación de sindicatos como el STEC o Intersindical.

“Es verdad. Participé en la fundación del STEC, de la Escuela de Verano de Canarias, y posteriormente, de Intersindical Canarias. Es decir, que siempre fui un activista en defensa de lo público desde el sindicalismo”.

-¿Por qué dio el salto a la política de partidos?

“Nunca había estado en ningún partido, pero cuando surgió Podemos empaticé con el proyecto. ¡Ya tenía perdidas las esperanzas de que en este país pudiera haber algún cambio! Pero al ver tanta gente en las plazas, cuando el 15-M, comprendí que en ese movimiento había mucha gente que, como yo, pensábamos de forma parecida pero que, hasta entonces, no lo habíamos expresado de forma conjunta”.

-¿Cuándo se sumó a Podemos?

“Cuando se creó me invitaron, yo no me ofrecí, para que participara en las elecciones autonómicas de aquel momento. Me inscribí, participé en las primarias y quedé el número tres por Tenerife. Al irse Asun Delgado, entré en el Parlamento, donde he estado los últimos 17 meses”.

-¿Y ahora?

“De nuevo, me invitaron y, tras las primarias, encabezo la lista por Tenerife de Sí Podemos Canarias”.

-Aunque esa izquierda real tinerfeña ha avanzado mucho en su proceso de integración, sigue sin ser plena. Por ejemplo, IUC no va con ustedes al Parlamento de Canarias. ¿Es verdad, como dicen, que Podemos ha sido demasiado generosa con Sí se puede y muy poco con ellos?

“Prefiero no entrar en la valoración que hace IU. Me da mucha pena que estemos invirtiendo un tiempo en dar explicaciones sobre estas cosas. No estuve en las negociaciones, pero me consta que, desde Podemos, se hizo todo lo posible. Me da mucha pena”.

-¿Qué le pareció la inesperada marcha de 15 candidatos afines a Meri Pita justo antes del cierre del plazo legal para presentar las listas?

“No me gusta formar parte de banderías, pero en esencia creo que se hace un flaco favor a un proyecto si, en la noche en que se cierran las candidaturas, una serie de personas deciden renunciar. Tendrán sus razones, pero por poco no nos quedamos sin poder presentar esas candidaturas. Ahora lo que importa es el periodo electoral, y después ya se verá en Podemos lo que se tenga que hacer”.

-Vamos, pues, a lo electoral. ¿Me resume tres motivos por los que el lector deba apostar por Sí Podemos Canarias?

“En Canarias asistimos al fin del ciclo de Coalición Canaria después de 27 años, porque existe una posibilidad de conformar una mayoría de progreso compuesta con el PSOE y nosotros, tal vez con el apoyo de Nueva Canarias. Hay que tener en cuenta que el PSOE y Podemos son la primera y la segunda fuerza en las recientes elecciones generales en Canarias. Nosotros garantizamos que no nos debemos a ningún poder económico o empresarial. Ni en las Islas ni en el conjunto del Estado. Nos debemos exclusivamente a los intereses de la gente, a la defensa de los servicios públicos (Educación, Sanidad y Dependencia), a la defensa del derecho a una vivienda y a un empleo digno, y a que haya un renta ciudadana para que ese 40% de gente en exclusión social o riesgo de caer en ella pueda vivir con dignidad. Esa es nuestra apuesta, y por eso nos presentamos a las elecciones”.

-¿Entiende que, con las generales, la ciudadanía canaria ha manifestado su deseo de que se conforme una mayoría de izquierdas en el Gobierno autonómico?

“Sí, entiendo que es así. La ciudadanía ha sido muy claro. Aunque Coalición Canaria haya obtenido dos diputados en Madrid, son en esta provincia, porque en la de Las Palmas no tiene ninguna representación. Como tampoco la tiene en el Senado. CC no se puede arrogar la representación del territorio y de las personas que vivimos en Canarias. A Canarias, en Madrid, la representan todos los diputados elegidos.

-¿Qué le parece el hecho de que el PSOE pueda reclamar un voto útil al ciudadano de izquierdas?

“Que el voto útil, tanto en estas elecciones como en las recientes generales, es a Sí Podemos Canarias, porque, sencillamente, ese voto es el que hace mirar al PSOE hacia la izquierda. El PSOE se pliega muy fácilmente a gobernar con CC, como ya ha pasado, o con Ciudadanos, sin finalmente tienen representación, o, en resumen, con cualquier formación que no le resulte a CC muy incómoda. Nosotros sabemos que somos incómodos a los poderes económicos que tanto en estas Islas como en el Estado gobiernan a pesar de que no se presentan a las elecciones”.

-Por primera vez en la historia, tenemos al presidente de Canarias imputado, pero también al alcalde de La Laguna, así como numerosos candidatos. ¿Cómo valora esta abundancia de casos de presunta corrupción en las Islas?

“Está claro que la corrupción se ha extendido en este país como un reguero de pólvora y afecta a todas las instituciones. En este caso, Coalición Canaria, que lleva casi tres décadas, tiene a un montón de personas tocadas por la corrupción. Y cuando hay corrupción en la vida pública, los que perdemos son los ciudadanos y las ciudadanas, porque perdemos derechos, dado que recursos destinados a satisfacerlos acaban en los bolsillos de políticos, de partidos o de empresariado afín. Siempre hay dos extremos en la corrupción: los empresarios que corrompen y se benefician de ello, y los políticos que se presentan a las elecciones diciendo que trabajarán por la ciudadanía cuando, en realidad, lo hacen para velar por los intereses de esos empresarios. Nosotros somos muy estrictas con la corrupción, porque por ese sumidero se nos van parte de nuestros derechos”.

-¿Entiende que el Gobierno de Canarias está dejando una puerta abierta a la instalación de incineradoras en las Islas?

“El Gobierno de Canarias no ha hecho una apuesta por la lucha contra el cambio climático. En una comparecencia con la consejera Nieves Lady Barreto me reconocía que no se había hecho nada, pero añadía que no se estaba haciendo en ningún lugar del mundo, y claro que sí que se está haciendo. Pero Coalición Canaria primero apostó por el gas, un combustible fósil, que por ahora está paralizado pero eso no quiere decir que esté olvidado y esa lucha tenemos que mantenerla porque solo las movilizaciones frenan ese tipo de políticas. Sobre las incineradoras, tampoco han abandonado esa idea, porque está en el Plan Insular de Residuos de Canarias (Pircan). Tanto el Cabildo de Tenerife como el de Gran Canaria se han pronunciado en contra, pero no sé si lo hacen por motivos electorales. Estaremos muy vigilantes, también”.

-¿Qué le parece la gestión del ciclo del agua en Canarias?

“Es una vergüenza que paguemos por agua potable en el grifo y no la tengamos, como es una vergüenza que paguemos por agua depurada y tampoco, porque en Canarias solo se está depurando un 18% del agua y estamos pagando por el 100%. Es una aberración que mucha del agua que consumimos se esté generando con energía alimentada con combustibles fósiles para luego terminar tirándola al mar. No deberíamos arrojar nada al mar, ni agua ni residuos”.

-Se han vuelto a pedir a Madrid fondos para el tren del Sur. ¿Qué opinión le merece?

“Ese proyecto tiene reservados unos 2.200 millones de euros, y no deja de ser un insulto a la inteligencia que, en una sociedad como la nuestra, con los índices de pobreza y paro que tenemos, con los problemas que tenemos en Sanidad y otros servicios básicos, se piense más en las obras que en las personas. Por supuesto que hay obras que hacer, pero una cosa es que sean necesarias y otra bien distinta es que sean urgentes”.

-¿Y qué hacemos con las carreteras de Tenerife?

“Ahora mismo la gran inversión es el túnel para cerrar el anillo insular, pero el gran problema que tiene la ciudadanía de esta Isla son los atascos de la autopista del Norte y la zona entre el aeropuerto del Sur y Adeje. ¿Por qué no se hacen carriles Bus-VAO o aparcamientos disuasorios en los distintos municipios para que luego se usen lanzaderas de transporte público, como han propuesto los técnicos del Cabildo desde hace más de una década?”.

-¿Por qué, si los esfuerzos en educación han sido notables desde el inicio de la autonomía, seguimos teniendo resultados tan malos?

“Es que partimos muy por debajo de la media estatal en infraestructuras educativas y tasas de analfabetismo enormes. Claro que deberíamos tener mejores resultados, pero eso no se consigue solo con la institución escolar. Hace falta también que la sociedad avance, y en demasiados hogares de Canarias el principal problema no es la educación, sino llegar a fin de mes”.