Mel: “Del árbitro mejor no hablo porque puedo acabar en comisaría

El entrenador amarillo valoró el esfuerzo que realizó su equipo durante la derrota ante el CD Tenerife, tras quedarse con diez en los primeros minutos de la segunda mitad. El técnico madrileño aseguró que “mi equipo ha sido mejor durante la mayor parte del partido pero lo que vale es el resultado”.

El entrenador madrileño se mostró enfadado con el arbitraje que su sufrió la UD Las Palmas en el estadio Heliodoro Rodríguez López. “Prefiero no hablar del árbitro del derbi ante el CD Tenerife porque puedo acabar en comisaría”.

El técnico del cuadro amarillo dijo que “no merece la pena” hablar de la actuación del colegiado, que expulsó a Timor en la segunda parte tras ver la segunda amonestación. “Tiene derecho a equivocarse, como los demás”, insistió.

“Con diez el Tenerife ha metido espíritu y raza. No tenía nada que perder y se ha volcado”, dijo el técnico, quien insistió en que su equipo ha sido superior en todo el encuentro, salvo en tres minutos. “Nos ha faltado esa pizca de fortuna que siempre hace falta y que en esta ocasión han tenido ellos”, añadió.

Pepe Mel fue cuestionado por la labor de los jóvenes Josep Martínez y Cristian Cedrés, el primero defendiendo la portería amarilla y el segundo anotando el gol del conjunto amarillo. “El canterano que llame a la puerta con fuerza e incluso la tire, bienvenido será en el primer equipo. No voy a ser yo el que impida subir a los chicos. Y no solo ellos. Es un buen mensaje para el club, para los jugadores, para los entrenadores de fútbol base. No hay mejor patrimonio que darle oportunidad a los chicos jóvenes cuando llaman a la puerta”.

A falta de cinco fechas para que finiquite la competición, Mel aseguró que va a seguir apretando a sus futbolistas para que no caigan en la relajación.

“Solo queda competir. No voy a dejar que nadie baje los brazos. La afición no se merece que este equipo baje los brazos. Tengo reuniones pendientes con el presidente. Ellos también tienen que demostrarse a sí mismos y a mí muchas cosas. Quedan pocos partidos y hay que ganar para no meternos en problemas”.

Pepe Mel se convirtió en el primer entrenador en dirigir un derbi con los dos equipos.