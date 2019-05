Cuando Niki Lauda pilotó su Boeing 737 hasta Tenerife

Niki Lauda, tricampeón del mundo de Fórmula 1 y presidente no ejecutivo de la escudería Mercedes, falleció este martes a los 70 años de edad, según informó la familia del expiloto, una de las leyendas del ‘gran circo’ y que sobrevivió a un grave accidente en 1976.

Pero el austríaco, además de ser una de los grandes nombres del ‘gran circo’, destacó también en su faceta de empresario y fue dueño de varias aerolíneas como Lauda Air, Niki y Laudamotion.

Con un Boeing 737 de Lauda Air, pilotado por él mismo, Niki aterrizaba en el aeropuerto de Tenerife Sur un miércoles 23 de abril de 1986, en el vuelo inaugural de la ruta Viena–Gran Canaria-Tenerife de la misma aerolínea fletado por el touroperador Paco Leone, del cual también era accionista el expiloto.

Ataviado de paisano, sin uniforme de la aerolínea, el expiloto descendió del avión y declaró a DIARIO DE AVISOS que le resultaba “más fácil” pilotar un avión que un coche de Fórmula 1 porque “el automovilismo es más complejo y difícil, te obliga en exceso a ser muy competitivo”. Posteriormente, Lauda pasó unos días de descanso en la Isla.

No fue la única visita que realizó Lauda a Tenerife, ya que el 1 de diciembre de 1987 regresaba para la presentación del programa de verano de su touroperador, donde en una entrevista concedida al DIARIO destacaba el potencial turístico de la Isla y habló sobre el cambio que había experimentado su vida tras dejar el automovilismo y meterse a fondo el mundo turístico.

“Alguna vez tienes que cambiar, pues no puedes estar siempre jugando con tu vida. Por eso me decidí a crear Lauda Air en 1978 y muy lentamente se va haciendo grande. Después de dos años me tuve que decidir si seguía en Fórmula 1 o me metía a trabajar de lleno en la compañía. Opté por esto último y aquí estoy”, aseguró en aquella ocasión.

Entre risas, Lauda dijo que no sentía añoranza por el automovilismo, porque el touroperador y la compañía aérea le quitaban mucho tiempo “y es la primera vez que tengo que trabajar, pues 200 empleados y tres aviones dan mucho trabajo”.

La carrera empresarial de Niki Lauda se vio marcada por otro accidente, en este caso aéreo, cuando el vuelo NG004 de Lauda Air con destino Viena se estrelló el 26 de mayo de 1991 al despegar del antiguo aeropuerto internacional de Bangkok y fallecieron las 233 personas que viajaban a bordo del Boeing 767. El propio Lauda visitó personalmente el lugar del desastre y su intervención se consideró vital para esclarecer los hechos que condujeron al accidente.