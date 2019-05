Pedro: “De todos los títulos que he ganado, me quedo con el Mundial con España”

El futbolista tinerfeño Pedro Rodríguez está a las puertas de jugar otra final en su exitosa carrera deportiva. Y es que el jugador de Abades puede lograr el único titulo que le queda para completar el mejor palmarés de cualquier deportista en la historia del deporte canario, una Liga Europa que disputará el Chelsea contra los vecinos del Arsenal el próximo miércoles 29 de mayo en la capital de Azerbaiyán, Bakú. Con el internacional tinerfeño repasamos la rabiosa actualidad que rodea a su club, al fútbol inglés, al fútbol español y al CD Tenerife, en el que nunca jugó, pero que desde Londrés envió ánimos para que el equipo de su tierra salga adelante en su lucha por eludir el descenso a Segunda División B.

–Es el deportista canario mas laureado de la historia. Reúne un gran palmarés al que le falta la Liga Europa. Muy ilusionado con la posibilidad de añadir este trofeo a su impresionante colección de títulos

“La verdad que muy ilusionado porque es un título que no tengo. Es la primera vez que lo juego en mi carrera y he tenido la suerte de llegar a la final. Ojalá podamos ganarlo, y lograr un título europeo que nos ilusiona a los jugadores, a los aficionados y al club”.

-¿Cómo llegan el Chelsea y Pedro a la final contra los vecinos del Arsenal?

“Llegamos bien y con muchas ganas. Estamos muy contentos de jugar esta final y además contra un equipo como el Arsenal, que es un gran rival y que practica un gran fútbol. Será una final muy bonita”.

-Ha ganado muchos títulos a lo largo de su carrera deportiva. ¿De todos ellos, si tuviera que elegir, con cuál se quedaría?

“Me quedaría con el Mundial que gané con España en Sudáfrica. Es el mejor torneo que puede jugar un jugador, el más prestigioso, además es histórico porque era el primero que se lograba para la selección española. Las sensaciones de tener esa Copa en la mano y poder levantarla son únicas, no se pueden explicar con palabras. Tienes que vivirla”.

-¿El Chelsea logró meterse en los puestos de Champions con Pedro participando de forma muy activa. ¿Cómo valora la Premier hecha por los blues?

“La Premier ha sido difícil porque tanto el Liverpool como el Manchester City han estado muy fuertes este año. Al final hemos conseguido un tercer puesto muy bueno, hemos logrado entrar en Champions que era uno de los objetivos que nos habíamos marcado. Sabíamos que ganar la Premier era muy complicado con el déficit de puntos que teníamos con los dos primeros, pero en líneas generales la podemos calificar como buena temporada”.

-¿Es tan duro el entrenador italiano Maurizio Sarri como lo pintan?

“Es un gran entrenador. Es una persona con la que puedes hablar. Tiene una buena idea de juego, le gusta presionar arriba, y crear muchas ocasiones a través del balón”.

-¿El futuro mas próximo de Pedro está en el Chelsea y en Inglaterra o está abierto a escuchar ofertas?

“Salir del Chelsea es algo que no me planteo de cara a la próxima temporada. Tengo un año más aquí y veremos a ver que pasa. De momento estoy bien aquí, pero es algo que tendremos que hablar con el club en su día y cuando llegue el momento ya se verá. Ahora no pienso en mi futuro sino en la final, y en poder acabar bien la temporada”.

-¿Cuándo podremos ver a Pedro de nuevo en la selección española?

“Está complicado volver a la selección. Ya tengo más edad, hay un nuevo seleccionador, y jugadores más jóvenes. Yo viví una gran época en la selección, de la que no me puedo quejar, pero siempre estoy abierto a que si me llaman poder ir. No cierro la puerta, pero estoy muy contento de lo que pude ganar, de haber defendido a mi país, y lograr un Mundial y una Eurocopa que son momentos únicos que viví en la selección. Ojalá algún día pueda volver, aunque es bastante difícil y complicado”.

-¿Como exjugador del Barça se esperaba la debacle de su exequipo en Anfield ante el Liverpool en las semifinales de la Champions?

“A pesar del 3-0 del Camp Nou sabíamos que iba hacer difícil porque el Liverpool en Anfield es un equipo muy complicado y cuenta con una afición que aprieta durante todo el partido. Fue una pena porque el Barça tenía la eliminatoria encarrilada. Debió marcar un gol en la vuelta para meterse en la final. Una lástima porque en el Barça tengo a muchos amigos y compañeros, y deseaba que se clasificara para la final”.

-En España se da por hecho que su compañero Eden Hazard jugará en el Real Madrid la próxima temporada. ¿Como es el belga dentro y fuera del campo?

“Hazard es un futbolista que en el campo siempre quiere ganar. Es ambicioso y tiene hambre de títulos. Fuera del campo es una persona tranquila, con humor y dentro del vestuario es una persona muy querida y que se hace querer”.

-¿Cómo valora la actuación del otro futbolista tinerfeño que juega en la Premier: Ayoze Pérez en el Newcastle. Su mejor temporada en Inglaterra con 12 goles y una recta final explosiva?

“Ayoze ha hecho una grandísima temporada. Jugar en el Newcastle y hacer todos esos goles no es fácil y más en esta Premier que es muy competitiva, dura y difícil. Su temporada es grandiosa, y ojalá tenga la suerte de seguir jugando en Inglaterra porque es un grandísimo futbolista. Le deseo lo mejor. Además es una persona que conozco de primera mano, es muy amable, tranquilo y eso es bueno para él y para su carrera deportiva”.

-¿Cree que pese al fiasco de la Champions, Messi se merece el Balon de Oro?

“Se lo merece porque es el mejor jugador del mundo. Lo demuestra cada vez que juega con sus actuaciones, números y goles. Esta temporada lo merece porque el Barça ha hecho una gran temporada ganando la Liga y puede conseguir el doblete si gana la Copa del Rey. Fue una lástima lo de la Champions, pero tengo claro que Leo merece este año ganar su sexto Balón de Oro”.

-Los equipos de la Premier han arrasado esta temporada en Europa copando las dos finales: Champions y Europa League

“La verdad es que los equipos de Premier League han estado muy bien en las dos competiciones europeas. Cuatro equipos ingleses han llegado a las finales, señal de que el fútbol inglés está creciendo, está muy fuerte, es competitivo, y las plantillas son mejores y más potentes. Para mi es una suerte estar jugando y haber jugado en la Premier League y en la Liga española, las dos mejores del mundo”.

-Aunque nunca ha jugado en el CD Tenerife sabrá que lo está pasando muy mal para no perder la categoría. ¿Qué palabras de aliento le podría enviar al equipo de su tierra desde la distancia?

“Los futbolistas saben lo que tienen que hacer, poco más les puedo decir desde aquí. Lo único transmitirles todo el ánimo del mundo, y ojalá que no descienda el CD Tenerife porque es importante para la isla y para los aficionados que sienten al equipo muy dentro. Ellos saben que tienen que jugar a muerte estos tres últimos partidos que son finales y ojalá lo consigan. Mi deseo es que CD Tenerife y UD Las Palmas jueguen en Primera División”.

-Por último, ¿cómo cada verano pasará algunos dias de descanso en Tenerife?

“En verano suelo pasar unos días en Tenerife. No solo por los compromisos que tengo con la Fundación, sino también para ver a la familia, los amigos y descansar. Es un momento importante del año para poder pasarme y aportar mi granito de arena en la Fundación. Espero estar allí en breve, una vez acabada la temporada, me iré unos días de vacaciones y luego pasaré unos días en la isla”.

“Muy contento de como va la Fundación”

El futbolista tinerfeño relató los próximos proyectos que tiene la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma en mente y sobre los que ya están en marcha. “Estoy muy contento de como va. Están saliendo muchos proyectos sociales. Cada vez son más las personas que nos llaman para poder ayudar. Estamos haciendo un gran trabajo, llegando a mucha gente y eso te lo agradecen. Es muy satisfactorio para nosotros. Este año tenemos muchos proyectos en mente como son las donaciones de las cunas al Hospital Universitario, también becando a muchos niños de la isla para los campus, e incluso vamos a organizar un torneo solidario de categoría alevín donde van a formar parte equipos con dos invitados especiales como son el Chelsea y el Newcastle, a través de Ayoze Pérez que nos ha ayudado con ese equipo por lo cual le estamos muy agradecidos. También participarán el Sevilla, Betis, Atlético de Madrid, UD Las Palmas, CD Tenerife, aparte de los mejores equipos de la isla. Además seguimos con causas solidarias como son la recogida de alimentos y de juguetes. Estamos siempre dispuestos a ayudar, viendo en las opciones que nos podemos meter y la verdad es que estoy especialmente satisfecho de como está yendo todo. También agradecer el apoyo de todos los patrocinadores que tenemos en la Fundación, al igual que a instituciones como el Cabildo y ayuntamientos”.