Pier Cherubino anuncia que no seguirá como entrenador de la UDG Tenerife Egatesa

Pier Cherubino anuncio en la conferencia de prensa postpartido del choque Granadilla-Barça que no seguirá como entrenador de la UDG Tenerife Egatesa pese a la extraordinaria campaña de su equipo culminado con la cuarta plaza de la Liga Iberdrola. Pier se manifestaba en los siguientes términos: “Se ha visto que los equipos tinerfeños luchan con honradez y humildad. Gracias a este club he vuelto a estar en el ojo del huracán de la Liga, pero ha estado lleno de alegrías. No me puedo ir más feliz. Lo he hablado con el club, y no puedo estar otra cosa que agradecido. Vine aquí sin tener ni idea, recién titulado. Cuando nadie apostaba por mí, Sergio Batista lo hizo, y eso compensa todo lo demás”.

“Me fastidia. Seguiré siendo amigo de las jugadoras, del cuerpo técnico y del club, pero no podré seguir conviviendo con ellos semana tras semana. Lo echaré de menos, pero esta será mi casa siempre”.Da igual quien sea el entrenador, siempre va a venir alguien que las respete. Superar lo que las jugadoras hicieron la temporada pasada ya era difícil, y este año lo hemos vuelto a hacer”.