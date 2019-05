Arnold Schwarzenegger recibe una brutal patada por la espalda durante un acto en Sudáfrica

El actor Arnold Schwarzenegger, estrella de filmes como Terminator o Conan, ha recibido un brutal ataque mientras participaba en un evento en Sudáfrica, según informan los medios locales.

En vídeos compartidos a través de redes sociales, se puede ver que mientras el actor de origen austríaco saluda a sus fans uno de los asistentes al evento se acerca corriendo hacia él y le lanza una patada voladora en la espalda.

Los agentes de seguridad que se encontraban alrededor del actor redujeron rápidamente al agresor, cuya motivación para propinarle tal patada se desconoce. Schwarzenegger salió del recinto poco después del ataque, aunque compartió un vídeo en el que se le veía saludando a sus fans y sin apreciarse daño físico.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj

— Arnold (@Schwarzenegger) 18 de mayo de 2019