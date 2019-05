“Se afronta el derbi con preocupación, sabiendo que en estos partidos el resultado es impredecible”

Desde que accedió a la presidencia de CD Tenerife el 15 de febrero de 2006, el de este sábado es el derbi más complicado que le toca vivir a Miguel Concepción (La Palma, 1954). Su equipo atraviesa una situación agónica, con los puestos de descenso acechando de cerca. La amenaza de acabar la temporada en tragedia es real, por lo que el presidente blanquiazul afronta el derbi canario del sábado con preocupación. No obstante, igualmente piensa que ganar a la UD Las Palmas puede ser ese punto de inflexión tan necesario que podría propiciar la salvación del equipo. Con este preocupante escenario, Miguel Concepción es entrevistado por DIARIO DE AVISOS.

-No llega en buen momento el Tenerife al derbi, aunque teniendo en cuenta lo que este partido significa, puede ser ideal que se produzca en estos momentos. ¿Qué opina?

“Me hubiera gustado que el equipo hubiese llegado en otro momento, ya que lo hace con un poco de ansiedad por sumar puntos. Se afronta el derbi con preocupación, y más sabiendo que en estos partidos el resultado es impredecible. Tenemos que trabajarnos el partido para que los puntos se queden en casa y para salir, cuanto antes, de los puestos en los que estamos. Este tipo de partidos te cambian la mentalidad y puede ser el revulsivo que necesita el equipo en este tramo final de la temporada”.

-El domingo regresó con el equipo a la Isla tras la derrota contra el Extremadura. ¿Cómo vio al grupo?

“El grupo está entero y la plantilla asume toda la responsabilidad. Ellos saben que tienen que hacer un esfuerzo para sacar los partidos adelante. En ese sentido no estamos preocupados y sabemos que todo esto es producto de una temporada en la que no han salido las cosas. El objetivo era luchar por los puestos altos, pero no ha habido gol. Nuestros delanteros han estado con una enorme sequía durante toda la temporada y eso te lleva a estar donde estás. El equipo tiene 16 empates, el que más posee de la categoría, y alguno de esos empates lo tendría que haber convertido en victorias, pero para eso hace falta tener acierto”.

-El Tenerife juega en casa. Las Palmas ganó el pasado fin de semana. ¿Quién es favorito de los dos?

“En un derbi las fuerzas están igualadas. En el partido de la primera vuelta ellos estaban arriba y nosotros abajo, pero pudimos sacar un buen resultado. Es imposible dar un pronóstico, pero de lo que estoy seguro es de que nuestro equipo va a luchar y dar la cara. Ahora esperamos que la suerte nos acompañe. Habrá mucha igualdad y el que menos errores cometa se llevará la victoria”.

-Las Palmas llega casi salvado, ya podría tener un detalle.

“El resultado del otro día les regala un balón de oxígeno, pero no se puede decir que con 46 puntos lo tengan todo hecho. Aun así, tienen una ventaja importante. Nosotros tenemos que ganar tres partidos de los seis que quedan, y en eso es en lo que nos estamos mentalizando”.

-Habla de ganar tres partidos de los seis que quedan, pero es que el Tenerife no ha sido capaz de vencer en toda la temporada en dos choques seguidos. Parece complicado ganar ahora la mitad de los que restan.

“Aquí hay varios equipos implicados en la pelea por la permanencia. Diría que hasta seis. Tenemos que pensar en nosotros y en sumar de tres en tres, porque sumar de uno en uno no te saca de las penurias que sufrimos. El sábado tenemos que cometer los menos errores posibles.

-¿Se juega el cargo José Luis Oltra en este partido?

“Le hemos mostrado apoyo, tanto el del director deportivo como el mío. Viajamos juntos de Sevilla a Tenerife y le dije bien claro que lo que había que hacer era pasar página de lo que pasó en Almendralejo y centrarse en el partido del sábado. Hay que mentalizar a los jugadores y en eso está. Tiene toda la confianza del club y ahora no debe tener ninguna distracción. Ahora mismo no pasa por nuestra cabeza que la solución sea el cambio de entrenador”.

-Otra cosa es lo que ocurra luego, al final de temporada.

“Tenemos que concentrarnos en sacar al equipo de la zona peligrosa en la que se encuentra y luego en planificar el proyecto de la próxima temporada con más tranquilidad. Ahí será cuando se decidirá quién es el mejor cuerpo técnico para dirigir ese proyecto. Podrá ser Oltra, o no. Escucharé lo que me proponga la dirección deportiva y obraremos en consecuencia, lo tienen que manejar los profesionales. No cometeré el error de tomar decisiones para las que no estoy preparado. Ahora mismo lo que nos tiene que tener la mente ocupada es el partido del sábado”.

-¿Quién le gustaría que fuera el hombre del partido?

“Cualquiera de nuestros delanteros, que han sufrido mucho esta temporada. Alguno ha tenido ansiedad por marcar a lo largo de la temporada. ¿Quién iba a decir que con delanteros como Malbasic, Naranjo, Nano o Coniglio íbamos a estar en esta situación? Los críticos y los entendidos de fútbol dijeron que era una delantera puntera en la categoría. No ha sido así y llevamos de sequía toda la temporada. Eso sucede, puede ser que un jugador no tenga su temporada y en otra lo meta todo. Nos ha tocado que nuestros delanteros referentes no estén metiendo goles y estamos en una situación muy lejos de la que habíamos pensado. Por esta razón llevamos 16 empates y estamos en la situación en la que estamos. Ojalá en este último tramo nos sonría la suerte. Me da igual el jugador que marque el gol de la victoria. Como si lo marca un central. El que lo marque, bienvenido sea”.

-Tampoco la UD está para tirar cohetes.

“Tienes que tener en cuenta que ellos casi nos duplican en presupuesto y tampoco les han salido las cosas. Eso también le ha pasado a otros equipos, como el Zaragoza o el Numancia”.

-¿Víctor Moreno ya está trabajando en el proyecto de la próxima temporada?

“Sí, desde hace tiempo. Aquí no se para de trabajar y tiene en su cabeza un proyecto ambicioso. Hay que sumar jugadores que se comprometan, más los que ya están. Muchos seguirán y otros se tendrán que marchar, pero eso no nos tiene que preocupar ahora. Lo que nos tiene que quietar el sueño es lograr el objetivo”.

-¿Moreno tendrá que meter mucho bisturí en el actual plantel?

“Esa palabra se puede interpretar mal, pero indudablemente habrá entradas y salidas y se confeccionará un proyecto para el objetivo que queremos cubrir la próxima temporada”.

-Con Milla como piedra angular del proyecto, se supone.

“Me gustaría que fuera uno de los pilares de nuestro próximo proyecto y haremos todo el esfuerzo posible para convencer al jugador de que el Tenerife es su proyecto futuro y que alargue su contrato. En eso están los responsables de la dirección deportiva. No solo no quiero que salga, sino que me gustaría que se quedara más tiempo con nosotros”.

-¿Existe alguna posibilidad de retener a Racic?

“No. Me han dicho que el Valencia lo tiene vendido por 10 millones de euros. Es inasumible para nosotros”.