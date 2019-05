“Somos la segunda prueba en antigüedad de toda Canarias” Circular de Tejeda. Verónica E. Concejala de Deportes

Nos acercamos al pueblo de Tejeda, uno de los más bonitos de España, como así lo certifica su asociación. Ubicado en el centro-oeste de la isla de Gran Canaria, abarca una superficie de 103,3 kilómetros cuadrados, donde tiene lugar la circular de Tejeda, una prueba de trail de extrema dureza. Su concejala de deportes, Verónica Espino, nos la descubre.

-Duodécima Circular de Tejeda Trail ¿a qué se debe el éxito de participación, y que la prueba figure en la agenda de muchos corredores?

“Después de la Transgrancanaria, si nuestros datos no fallan, somos la segunda prueba en antigüedad de toda Canarias. A este importante factor de continuidad tenemos que unir el espectacular paisaje por donde transcurre la Circular, que mejor definición para esto que nuestro pueblo está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, el único de Canarias en tener este galardón. La carrera conjuga, proporcionalmente, lo bonito del recorrido con la dureza de los mismos, algo que engancha a los corredores y corredoras”.

-Háblanos un poco de las distancias y el tipo de trazado por donde discurrirá la prueba.

“Tenemos 3 distancias: Larga de 47,5 km y 5.900 metros de desnivel acumulado, Media de 24 km y 2.900 metros de desnivel acumulado y corta de 12,5 km con 1.800 metros de desnivel acumulado, todas tienen la salida y llegada en el casco municipal. La prueba reina recorre toda la caldera volcánica donde se encuentra Tejeda, en primer lugar la parte baja para ir ascendiendo progresivamente hasta llegar a los pies del Roque Nublo donde casi se alcanza el techo de la distancia, luego se comienza una larga bajada hasta llegar casi a la meta. La media comparte con la Larga justo la mitad del recorrido pasando también por los pies del Roque Nublo. Por último la corta, que no menos exigente, transcurre por caminos y senderos de la parte alta de la caldera pero esta no llega a los pies del Nublo. Todas ellas, una vez acaben el descenso desde la zona de La Cumbre, tienen una sorpresa final que muchos corredores no se esperan, una última subida de aproximadamente 1 km que este año hemos bautizado como El Purgatorio, por lo mal que lo pasan los corredores y corredoras hasta llegar al final donde ya ven a lo lejos la línea de meta”.

-Es una competición con un gran nivel de exigencia física debido a sus diversos tramos y desniveles marcados, ¿qué preparación han de tener los corredores, sobre todo, en el caso de los novatos, qué recomendaciones deben tener en cuenta?

“La distancia Larga casi se puede definir como una ultra de mayor distancia pero condensada en 47,5 km, está indicada sólo para gente que ya tenga muchos kilómetros en sus pies, que sepan sufrir y con gran capacidad de sacrificio. La Media también requiere un cierto nivel en las carreras de montaña porque si no los 24 km se pueden hacer interminables. Por último la Corta es una carrera perfecta para quien se esté iniciando en este mundo, requiere una cierta preparación pero que se puede afrontar sin ningún tipo de problema ya que tenemos unos tiempo de cierre de meta relativamente cómodos, siempre teniendo en cuenta que en Tejeda el terreno llano casi no existe. Quien haga su primera carrera en la Circular seguro que quedará marcado por ella”.

-Desde el ayuntamiento de Tejeda, ¿han pensado en crear otro recorrido para los niños y así iniciarlos en el mundo del Trail?

“Nuestra idea es esa, pero primero queremos consolidar la organización de la carrera con las distancias que tenemos ya que desde el año pasado somos nosotros, el Ayuntamiento, quien organiza de manera directa el evento. Tejeda es montaña pura y que mejor escenario para iniciar a los más jóvenes en el Trail que Tejeda”.

-Con 11 ediciones a su espalda este año han querido innovar un poco más, incorporando una nueva prueba, la 21 Spar Gran Canaria y el Desafío Trail Canarias 8 islas, háblanos un poco de ellas.

“Nosotros, en nuestras actividades y quehaceres del ayuntamiento, de manera general siempre nos gusta innovar y ofrecer cosas distintas. Siguiendo esta línea, y gracias a la estrecha relación que tenemos con el club local de montaña Texeda Entreroques, quienes son colaboradores indispensables de la organización, nació la idea de que el trail sea un motor más de unión, tanto de nuestra Isla, con representación de todos los municipios en el Desafío 21 Spar Gran Canaria como del resto de las 7 islas del archipiélago con el Desafío Trail Canarias 8 Islas. Esta edición esperamos sea la primera de muchas y suponga una motivación para los corredores y corredoras que puedan ser elegidos para representar a su pueblo o a su Isla”.

-Vemos que desde el ayuntamiento de Tejeda y el Cabildo de Gran Canaria se han volcado completamente con esta competición, ¿Qué valores creen que se inculcan desde la práctica deportiva, con una prueba como esta?

“Desde luego que el Cabildo de Gran Canaria, a través del programa Isla Europea del Deporte, donde están representadas la Consejería de Deportes y la de Turismo, han apostado por la Circular como un evento importante. La Circular aúna en un solo evento tres importantes cuestiones para cualquier sociedad: la práctica deportiva, que tan bien hace por la salud de quienes lo hace de forma habitual, el respeto por el medio ambiente, la Circular transcurre hasta por dos espacios naturales protegidos con todo lo que ello supone y conlleva, y por último el dar a conocer lugares y rincones de nuestra Isla que si no fuera por los trails muchas personas no sabrían ni que existieran aún en su propia Isla”.

-Es una prueba con muchos tramos y distintos recorridos, ¿qué dificultad supone organizar una competición de estas características?

“Desde el pasado año tenemos la respuesta a esa pregunta, una dificultad muy grande. Somos un Ayuntamiento pequeño con presupuesto y personal limitado que desde mucho tiempo atrás trabaja no solo en la Circular de Tejeda sino también en los otros dos eventos de Trail que tenemos en el municipio, la CronoTrail Almendro en Flor el último sábado de enero y la Plenilunio el primer sábado de agosto. Sin la implicación y colaboración de todo el personal, desde el primero hasta el último, nada de esto sería posible porque desde la semana de la carrera y especialmente ese día todos y todas arriman el hombro. Tampoco me quiero olvidar, como ya dije anteriormente de la labor de marcaje y balizamiento del club Texeda Entreroques así como de todos los voluntarios y voluntarias de clubes de la Isla que nos ayudan en los avituallamientos y otras funciones ese día”.

-La prueba tiene como punto de partida el Pueblo de Tejada, reconocido oficialmente como uno de los más bonitos de España, ¿ayuda esta competición a potenciarlo como destino turístico y también deportivo?

“Por supuesto, la Circular y el reconocimiento de los pueblos bonitos es una simbiosis perfecta que se retroalimentan positivamente, haciéndose más grandes las dos de forma paralela. Esto no ocurre sólo el día de la carrera, que entre corredores y corredoras junto con sus acompañantes, tenemos más de 2.000 personas en el municipio sino también tiempo antes un goteo continuo de gente que viene a entrenar y que es raro que no almuerce en alguno de los bares y restaurantes del municipio”.

-¿Se ha pensado en la huella ecológica que deja la prueba, ya que en diversos tramos, la carrera fluye por algunos tramos de montaña?

“Sin respeto al medio ambiente, los trails, y en especial el nuestro no tendrían permiso para realizarse. Nuestro cuidado y respeto con el entorno es máximo como es inevitable, más aún que es responsabilidad nuestra como ayuntamiento la limpieza de gran parte de los senderos por donde transcurre la Circular. Sin embargo todavía hay corredores y corredoras que no respetan el entorno y arrojan cualquier desperdicio al suelo, por suerte nuestros escobas recogen todo esto y también lógicamente las cintas y otros elementos que utilizamos para el balizamiento”.