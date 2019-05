SSP pide ejercer la acusación popular por supuesto cobro de comisiones en CC

La formación política Sí se puede (SSP) ha solicitado presentarse como acusación popular en la pieza separada del caso Lezo que instruye la Audiencia Nacional en relación con el supuesto cobro de comisiones por parte de tres altos cargos de CC para realizar obras públicas, entre ellas, el puerto de Granadilla.

La solicitud se registró el pasado martes y se refiere a la pieza separada del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el supuesto pago de comisiones de la constructora OHL a cargos públicos para realizar infraestructuras, recordó ayer en rueda de prensa el concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de El Rosario, Fidel Vázquez.

El edil, que compareció junto a las concejales de la misma formación en los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Asunción Frías, y de Candelaria, Mayca Coello, respectivamente, precisó que el objetivo de Sí se puede con su petición es tener acceso a toda la información “de primera mano”, para poder “sacar a la luz” la presunta implicación de altos cargos de CC en estos hechos. Asunción Frías señaló que a raíz de la investigación efectuada por la Guardia Civil a directivos de OHL en el sumario correspondiente, se han citado las “evidencias” de que altos cargos de CC percibieron presuntamente comisiones del 3,5% por las obras adjudicadas, en total 1,37 millones de euros.

Los representantes citados son, según la investigación judicial y policial, el exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias Antonio Castro, el exconsejero autonómico de Sanidad y de Presidencia Julio Bonis y el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Luis Suárez Trenor.

Según indicó Asunción Frías, los hechos relatados en relación con supuesto cobro de comisiones fraudulentas relacionadas con la construcción del puerto de Granadilla y también por obras en el de La Estaca (El Hierro) parecen “extraordinariamente graves” y además se producen, dijo, justo antes de las campañas electorales. “Siempre sospechamos que CC iba dopada a las campañas electorales, pero según las conversaciones descubiertas, parece que esto era la práctica habitual”, manifestó la dirigente de Sí se puede.

Su homóloga en Candelaria, Mayca Coello, recordó que la construcción del puerto de Granadilla provocó una de las mayores movilizaciones de rechazo que se han producido en Tenerife y detalló cómo los informes técnicos advertían de que, por sus condiciones, esta infraestructura no iba a estar operativa el 80% de los días. Sin embargo, los detractores del proyecto fueron desacreditados en su momento por Coalición Canaria, indicó Coello, quien señaló que precisamente el rechazo al puerto provocó el nacimiento de Sí se puede, y “ahora se demuestra que los argumentos eran ciertos y no se había errado” al decir que la obra no respondía a una necesidad real, sino a los intereses económicos “de empresarios afines a CC”.