Tenerife Shipyards apuesta por el talento local vía formación

Tenerife Shipyards inicia un proceso de captación de talento profesional con el objetivo de ampliar su equipo profesional y concienciar de la existencia de salidas laborales en el sector naval. Se buscan jóvenes ingenieros que quieran terminar de formarse bajo los más altos estándares de calidad profesional, seguridad laboral y conciencia medioambiental.

No será necesaria la experiencia previa, aunque sí es requisito fundamental tener un alto nivel de inglés, dado el carácter internacional de los trabajos realizados. Estudiantes y graduados de Ingeniería y Tecnología Marina, Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Radioelectrónica Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Ingeniería Química Industrial son los perfiles más demandados, a los que se les ofrecerá contrato de ingeniero júnior con posibilidad de permanencia en la empresa y promoción a ingeniero sénior.

Asimismo, también se buscan activamente perfiles profesionales de soldadores, caldereros industriales, pintores chorreadores, andamieros, electricistas o técnicos de compras que se sumen a la familia profesional de Tenerife Shipyards, compuesta por más de 300 personas. Con el objetivo de concienciar a los jóvenes de la existencia de estas salidas laborales en el sector naval, Tenerife Shipyards ha iniciado una ronda de visitas a diferentes facultades, donde se dará a conocer la empresa.

En palabras de María Name, directora de Recursos Humanos de Tenerife Shipyards, “acercarnos a la comunidad universitaria es fundamental, ya que ambas partes se benefician: los estudiantes descubren una salida laboral que quizá desconocían y nosotros podemos atraerles a la empresa y crear nuestra propia cantera laboral de talento local”.

Dadas las altas exigencias en materia de seguridad laboral, María Name tiene claro que “el hecho de que estos perfiles no tengan experiencia no es un problema: nosotros les enseñamos todo lo que necesitan saber para incorporarse al sector naval y poder labrarse una carrera. Solo son necesarios dos requisitos: haber finalizado los estudios y tener un nivel fluido de inglés. Los interesados en optar a estos puestos de empleo pueden enviar su currículum a rrhh@tenerifeshipyards.com, indicando en el asunto del correo su profesión.