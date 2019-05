Teresa Berastegui: “No vamos a hacer a Clavijo presidente ni a José Alberto Díaz alcalde”

Teresa Berástegui vive sus últimos días como concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento La Laguna, ya que, de cumplirse el próximo domingo los sondeos electorales, Cs entrará en el Parlamento de Canarias, al que Berástegui opta como número dos en la candidatura insular del partido a la Cámara. La aún concejal lagunera, secretaria de acción institucional de su partido en las islas y directora de la campaña electoral autonómica, apuesta por el cambio tanto en el municipio como en el Gobierno canario y tiene claro que desde su partido “no vamos a hacer a Fernando Clavijo presidente de Canarias ni a José Alberto Díaz alcalde de La Laguna”.

-¿Qué valoración hace de este mandato que acaba ya?

“Ha sido una experiencia muy bonita, porque fue mi primera vez en política y la verdad es que en La Laguna se aprende rápido. Pero la verdad es que acabo el mandato con una sensación agridulce. Es cierto que hemos sacado adelante cosas buenas que al final hacen que todo lo demás merezca la pena. Hemos podido conocer a mucha gente, hablar con vecinos, vivir la política municipal, que es la más cercana al vecino, y eso es una bonita experiencia que hace que compense este mandato convulso y desagradable que ha habido en La Laguna. Y, al mismo tiempo, nos hemos abstenido en la votación de los presupuestos que se han sacado adelante en La Laguna, ya que se nos aprobaron una serie de enmiendas para bajar los impuestos a los laguneros y ahí nos engañaron, la verdad, porque no solo no han pagado menos sino que en 2019 siguen pagando lo mismo o más”.

-¿Cómo calificaría la gestión del Gobierno de La Laguna en estos cuatro años?

“Pues sin gestión. Lamentablemente sabemos que hemos estado en boca de todos, que ha sido el mandato de los escándalos y problemas, con lo que ha sido el mandato de la no gestión, sino que han ido sobreviviendo. Un equipo de Gobierno que empezó con 12 concejales y que acabó con siete y que no ha sido capaz de aprobar presupuestos ni el PGO. Entonces yo creo que ha sido un mandato perdido”.

-¿Y que aprendizaje se lleva?

“Creo que me llevo todo lo que no se debe de hacer y la convicción firme de que tanto La Laguna como Canarias necesitan un cambio, por salud democrática. Además, cuando uno está en política, y más a día de hoy, tiene que saber siempre negociar, y al final vemos como en muchísimos aspectos y áreas prima más el tener un carnet y una afiliación política que los intereses reales de la ciudadanía”.

-Habla de la necesidad de cambio, ¿qué cree que pasará en La Laguna el próximo domingo?

“Creo que el próximo 26 de mayo los laguneros tendrían que votar a Ciudadanos, por supuesto. Somos un partido que durante cuatro años hemos demostrado que se puede estar en la oposición de manera seria, apoyando aquellas iniciativas que son buenas, proponiendo otras y también controlando al Gobierno y diciendo no cuando hay que decir no. Para nosotros hubiese sido más fácil ser, como ha hecho el PP, la muleta de CC y quien le salve en todo. Y por supuesto que en el Ayuntamiento van a entrar muchos partidos, va a estar todo muy fragmentado, pero hay que llegar a acuerdos y creo que podemos llegar al cambio”.

-¿Acuerdos para sacar a CC del Gobierno local?

“Acuerdos por La Laguna y por hacer que nuestro municipio, que podría ser referente en Canarias, no lo sea por la mala gestión y el desastre y lo que no se debe de hacer. Yo no me lo tomo como que nuestro objetivo es echar a CC. Nuestro objetivo es mejorar la vida de los laguneros y, por supuesto, eso pasa porque el Gobierno, en el que llevan 25 años los mismos y han dejado el Ayuntamiento con deudas y causas judiciales, se haga a un lado, haga reflexión de lo que no se debe de hacer, y, mientras tanto, dejen a gente nueva y profesional que sabe lo que es trabajar”.

-¿Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con CC en La Laguna?

“Ya le digo yo que el candidato de CC a la Alcaldía de La Laguna está en este momento imputado por un presunto delito de corrupción, y esa es nuestra línea roja. Entonces nosotros decimos rotundamente que no vamos a hacer al candidato de CC, José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna bajo ningún concepto”.

-Una línea roja que mantienen también a nivel regional…

“Nosotros hemos sido muy claros y creo que somos el único partido que ha dicho de manera clara que no vamos a hacer a Fernando Clavijo presidente de Canarias y no vamos a hacer a José Alberto Díaz alcalde de La Laguna”.

-Salvo sorpresas, lo más probable es que Ciudadanos entre en el Parlamento, a partir del próximo domingo. ¿Cómo afronta este nuevo reto?

“Nosotros en este momento estamos muy contentos con la campaña que se está llevando a cabo, con los resultados de las elecciones generales y queda claro que cada vez que se abren las urnas Ciudadanos crece, con lo cual nosotros estamos convencidos de que un cambio en Canarias es posible y no nos conformados con ir a la cola de todo. Creo que van a ser cuatro años muy bonitos, en los que estamos seguros de que podemos sacar a Canarias en el desastre en el que nos ha dejado CC y, por supuesto, ser parte de eso pues me parece algo bonito”.

-¿Cuál considera que es la primera necesidad de la Isla?

“Yo sé que hay muchas necesidades, pero creo que en esta Isla uno de los peores problemas son los atascos. Yo he escuchado a miembros de CC decir que si se hacía el carril Bus-VAO pues que eso ya se solucionaba, pero eso implica expropiaciones y obras importantes, con lo que creo que esto es una cosa a largo plazo, y si no se pone ya algo sobre la mesa va a seguir amargándole la vida a los tinerfeños”.

-¿Cómo lo solucionarían desde Ciudadanos?

“Pues existen proyectos, como la Vía Exterior, que tal y como está a día de hoy no es nuestra opción y es cierto que es una vía que tiene un trazado totalmente ilógico, que, además, se prevé que pueda tener problemas como tiene ahora la Vía de Ronda, por la inclinación, pero sí es verdad que puede buscarse un proyecto de Vía Exterior que haga que todos estos vehículos que vienen del Norte no tengan que pasar por la congestión del Padre Anchieta”.

-¿Que otros proyectos plantean?

“Cada vez en Canarias destinamos más dinero a Sanidad y cada vez hay más listas de espera. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Auditar el sistema sanitario y ver por qué cada vez con más millones se gestiona peor. También hay que recordarle al señor Clavijo que hay que hacer política para los pequeños empresarios y autónomos, que son los que crean empleo, por lo que lo que tenemos que hacer es no freirlos a impuestos, sino bajárselos. Y otra de las medidas importantísimas que hay que llevar a cabo en el Gobierno de Canarias es cerrar todos estos chiringuitos políticos que CC ha tenido históricamente para colocar a sus allegados”.