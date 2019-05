Una madre consigue que Mercadona implante carritos para niños con discapacidad física

Inmaculada Guerrero se mostró realmente feliz en su cuenta de Facebook y agradeció a Mercadona que adaptara los carritos de la compra a los niños y niñas con problemas de movilidad reducida. “Mil gracias a Mercadona por hacernos la vida más fácil”, comentó Guerrero en dicha publicación, cuya hija, a quien llama “la pequeña Mariquilla”, de 10 años de edad, se encuentra en esa situación.

La decisión de la cadena de supermercados viene derivada de una petición realizada anteriormente por la propia Inmaculada, según informó Diario de Cádiz. “En el teléfono de atención al cliente me atendieron maravillosamente y me abrieron un expediente, hasta que hace unos días me llamaron del Mercadona de Las Salinas para decirme que ya había llegado y que lo guardarían hasta que yo lo solicitara”, explicó al citado medio.

Esta madre de El Puerto de Santa María recibió con gratitud la respuesta de la encargada del supermercado: “Inma, ya nos ha llegado el carro”.