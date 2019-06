CC, dispuesta a entregar la ‘cabeza’ de Clavijo para atraer a Ciudadanos

“No pactaremos con imputados” o “queremos acabar con el chiringuito de 26 años de los nacionalistas en Canarias” fueron coletillas que repitieron hasta la saciedad Vidina Espino, candidata de Ciudadanos (Cs) a la presidencia del Gobierno de Canarias, y casi todos los candidatos naranjas a las distintas administraciones públicas de las Islas antes de las elecciones del 26 de mayo. Un mensaje que ahora se pone a prueba en todo su contenido, cuando queda atrás el tono mitinero y se abordan las negociaciones para formar Gobierno, pese a los escuálidos resultados del partido naranja, que no obstante resultan decisivos para los intereses nacionalistas en el Ejecutivo regional, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las tres grandes joyas de la corona nacionalista. Cs emerge, en medio de la borrascosa política canaria, como un referente moral de la regeneración, a tenor de su discurso en el conjunto del Estado.

No resulta sorprendente que el viernes el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, tuviera que matizar que el candidato de su partido a presidir el Gobierno de Canarias “es Fernando Clavijo”, tras la repercusión que tuvieron unas declaraciones suyas en las que se abría a valorar otras opciones. En una grabación remitida a EFE, Barragán señaló que, ahora mismo, su partido está negociando un pacto en el que pueda estar Ciudadanos (Cs) y cualquier condición que ponga esta fuerza política será estudiada, “pero nada más”. “Nuestro candidato y el que se presentó a las elecciones es Fernando Clavijo y punto”, sentenció. CC, consciente del veto de Cs, ya parece, no obstante, dispuesta a entregar la cabeza de Clavijo para cortejar a Ciudadanos, una vez que el pacto de progreso liderado por el PSOE parece coger velocidad de crucero.

El apoyo de los naranjas a Coalición Canaria, una vez que el PP ha sido considerado anteriormente “socio preferente” de los nacionalistas, se hace imprescindible para intentar mantener las tres grandes plazas que llevan más de dos decenios en sus manos -solo perderían La Laguna-. Los avances del PSOE con Cs, a la espera del PP, compiten con el intento a la desesperada de CC de seducir a los partidos conservadores.

Sin embargo, Cs mantiene un discurso ambiguo, como si tuviera un líder gallego y no catalán. La más clara ha sido la candidata en Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, que no oculta su acercamiento a la socialista Patricia Hernández. A su vez, su cartel electoral en La Laguna, Juan Antonio Molina, también apoya el pacto de izquierdas, aun cuando no sea estrictamente imprescindible. Pese a todo, es cierta la ambigüedad típica de una formación de centro (se dice liberal) o de un partido denominado bisagra, que contrasta, eso sí, con las líneas rojas que marca y que delimitan mucho su radio de acción en la política estatal respecto a Pedro Sánchez y Podemos y el no a nacionalistas, además de excluir a todas aquellas formaciones con candidatos investigados judicialmente en sus filas.

Tras dos comicios electorales nos encontramos en plena vorágine prepactos a todos los niveles de la Administración, tanto que algunos gobiernos municipales andan todavía sin cocinar a la espera de lo que pueda ocurrir con el Ejecutivo de Canarias. Y ahí, siempre dependiendo también de que finalmente Casimiro Curbelo (ASG) decida inclinarse a la izquierda, y no a la derecha, sabremos el papel que decide jugar Cs en la encrucijada de mantener o no el que han denominado “chiringuito” nacionalista, o si finalmente participan, aun con la abstención, en facilitar el “cambio” del que tanto hablaron durante toda la campaña.

La hemeroteca de DIARIO DE AVISOS desde abril hasta hoy no deja lugar a dudas, y no estaría mal refrescar la memoria naranja de todo cuanto dijeron, comunicaron o prometieron. “Venimos a romper la política de bloques. Creo que estamos demostrando que no estamos para pactar sillones, sino para regenerar la política en Canarias, definida por un sistema clientelar de enchufismo y amiguismo instaurado durante unos 30 años por Coalición Canaria con el Partido Socialista y el Partido Popular como cómplices necesarios. No pactamos con imputados. Somos la única garantía de no seguir con las políticas agotadas de Coalición Canaria. Queremos pinchar la burbuja”, señaló Vidina Espino a Domingo Negrín el 18 de mayo.

Por esas fechas preelectorales, la formación naranja explicó en un comunicado que tendría “tolerancia cero” ante la corrupción, y trabajaría en el Parlamento de Canarias “para que los políticos corruptos se vayan a su casa y no puedan ejercer ningún cargo público”.

Después de las elecciones, Vidina Espino insistía en mantener el discurso de su partido: “Nosotros no tenemos líneas rojas con ningún partido. En ese caso, el de un candidato imputado, es una norma que se cumple en toda España. No pactamos con partidos que mantengan imputados en sus filas”, recalcó, aunque matizando que “en el caso de Fernando Clavijo, por lo que le conozco, creo que es verdad cuando dice que es inocente con respecto al caso Grúas. Al estar investigado por la Fiscalía Anticorrupción no nos corresponde a nosotros arrojar luz a este asunto, tiene que ser la Justicia la que tome una decisión al respecto”. Esta semana, tras reunirse con Ángel Víctor Torres, (PSOE), algo que volverá a hacer mañana, señaló que “Ciudadanos no apoyará ningún pacto para conformar el nuevo Gobierno de Canarias que incluya a Podemos o a investigados por la Justicia. Teresa Berástegui, secretaria de Acción Institucional de su partido en las Islas y directora de la campaña electoral autonómica, manifestaba el 22 de mayo: “No vamos a hacer a Fernando Clavijo presidente de Canarias ni a José Alberto Díaz alcalde de La Laguna”.

Enrique Arriaga, candidato electo al Cabildo -decisivo para mantener o no a Carlos Alonso (CC) en la presidencia- dijo que se presentaba para “acabar con los 32 años de desgobierno de CC”. Algo muy parecido a lo que manifestó la abogada Matilde Zambudio, candidata naranja a la Alcaldía capitalina: “Santa Cruz está a la deriva”, y en una entrevista de Natalia Torres, el 9 de abril, señaló que “no se puede decir que CC y PP hayan gestionado ni bien ni mal, sencillamente, no se ha gestionado. Yo lo definiría como el Gobierno del titular. Bermúdez ha estado engañando a los ciudadanos con titulares que nunca se han llevado a cabo”. Todo un discurso que ahora se pone a prueba.