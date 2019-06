Denuncian que una de las empresas encargadas de los menús escolares visitada por Chicote mintió sobre su asesoramiento

Alberto Chicote, presentador de ¿Te lo vas a comer?, dedicó uno de sus programas a analizar los menús de los colegios, poniendo especial atención en los que se ofrecen en Canarias debido a los grandes niveles de obesidad que se dan en las Islas. El chef y presentador terminó criticando a los responsables de la Consejería de Sanidad y les reprochó que “los menús que los colegios tienen colgados en su página web están sustentados con algo que no es cierto”.

Cuando Chicote acudió a uno de los centros encargados de preparar los almuerzos de varios colegios grancanarios, respondieron que los mismos estaban diseñados por Aitor Sánchez García, uno de los dietistas-nutricionistas más importantes de España, además de tecnólogo alimentario, investigador y educador. El propio Sánchez García, en su cuenta de Twitter, desmentía lo dicho por una de las trabajadoras.

“Yo no he trabajado para el Catering Naranjo y Henríquez nunca. Por supuesto, si no he trabajado nunca en ningún concepto, menos para supervisar los menús, menos para avalarlos, menos públicament”, indicó en su cuenta de Twitter visiblemente molesto.

ACLARACIÓN PÚBLICA tras las declaraciones de una trabajadora que apareció anoche en @telovasacomer #ComidaColegios, afirmando que yo superviso los menús de Catering Naranjo y Henriquez. (Abro hilo)https://t.co/41ssI0D1yj — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) 6 de junio de 2019

El propio Alberto Chicote sospechó desde un primer momento de lo que le habían dicho, telefoneando a Aitor Sánchez, buen amigo suyo.