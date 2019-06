El PP mantiene el compás de espera para decidir el pacto en el Cabildo

La nueva presidenta del Cabildo palmero, la nacionalista Nieves Lady Barreto, cumplió ayer su primer día al frente de la institución insular con una frenética jornada de trabajo, en la que se puso al día de la vida administrativa de la corporación y dio instrucciones a los suyos para resolver los temas más urgentes en la gestión. Eso sí, con dudas de si continuará en el cargo, decisión que depende del grupo popular y de sus seis consejeros, que siguen marcando un compás de espera a la hora de apoyar un gobierno estable y en mayoría.

En las filas populares, con una autorización explícita para tomar libremente una decisión por parte de la dirección insular, escenificada en una reunión celebrada la tarde del lunes, se mantienen oficialmente “todas las vías abiertas. Fuentes de toda solvencia aseguran que se está sopesando la sintonía de trabajo y los programas para tomar una decisión desde “la más absoluta coherencia”.

Los socialistas palmeros mantienen un tenso silencio, convencidos de que el pacto con los populares, dando la presidencia a Mariano Hernández, saldrá adelante en base a unas negociaciones muy avanzadas. Esta vía requiere de la presentación de una moción de censura a Barreto, que en paralelo defiende la vigencia de un documento de pacto con los populares, redactado y a punto de ser firmado el viernes pasado en una reunión que finalmente no se celebró. CC y PP han mantenido varias reuniónes con un buen nivel de entendimiento desde que se celebrarán las elecciones el pasado 26 de mayo, pero la decisión no está tomada por parte del Partido Popular, que aún teniendo autonomía no quiere precipitar una decisión a la que dan un plazo, aseguran las mismas fuentes solventes, de unas 48 horas.

Indecisos y desilusionados

Mientras el PP en el Cabildo sopesa el paso que dar en el marco de un gobierno insular, bien con la presidencia en un pacto con los socialistas, bien con la vicepresidencia en el caso de un acuerdo de gobierno con Coalición Canaria, los vecinos de Santa Cruz de La Palma expresan abiertamente y por igual, más allá de sus preferencias políticas y del sentido de su voto el pasado 26 de mayo, la desilusión de ver cómo avanzan los días sin conocer cuál es el grupo de Gobierno que, en otro pacto con el mismo signo que el del Cabildo, vaya a regir los destinos de la capital de La Palma. Si bien el popular Juan José Cabrera tomó posesión de la alcaldía gracias a los votos a favor de los cuatro concejales de CC, el recién estrenado regidor local en el nuevo mandato, gestiona la excedencia de su puesto de trabajo en la empresa privada, consciente de la necesidad de comenzar a gestionar su programa de gobierno. Si el pacto en el Cabildo termina de fraguarse con el PSOE, el nuevo alcalde pasaría a la primera tenencia de alcaldía para entregar el bastón de mando al socialista Elías Castro. Si por el contrario el pacto de gobierno insular se cerrara con CC, el acuerdo de gobierno lo uniría a Toni Acosta y sus ediles. Mientras tanto, los vecinos de la capital palmera, esperan.