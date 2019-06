El premonitorio mensaje de Reyes al blanquiazul Luis Pérez la última vez que se vieron

La muerte de José Antonio Reyes ha sido un verdadero mazazo para el mundo del fútbol. Infinidad de jugadores y clubes se han volcado a través de las redes sociales, y de otros medios, en dar ánimos a la familia y recordar no solo lo gran jugador que fue, sino también la enorme persona que había detrás del exitoso futbolista.

Uno de los jugadores que ha querido homenajearlo a través de Twitter ha sido el defensa del CD Tenerife José Luis Pérez Maqueda, natural de Utrera como el propio Reyes y formado también en las categorías inferiores del Sevilla FC.

No me lo puedo creer. Amigo y compañero de profesión.

Como me dijiste la última vez que nos vimos(disfruta la vida que esto dura muy poco) D.E.P https://t.co/T9s8nQ2m4R

— Luis Perez Maqueda (@luigipeerez2) 1 de junio de 2019