El PSOE, a la espera de que PP y Ciudadanos den un paso al frente

El PSOE de Tenerife está pendiente de que Ciudadanos (Cs), pero sobre todo el Partido Popular (PP), den un paso al frente para cerrar el pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife y desbancar así a CC, previa moción de censura, tras 32 años de presidentes nacionalistas en la primera corporación insular.

La reunión entre socialistas y el bloque PP-Cs se desarrolló en la tarde noche de ayer en el Hotel Escuela de la capital tinerfeña, donde, previamente al citado encuentro, el candidato socialista a la Presidencia del Cabildo, Pedro Martín, se reunió con la consejera electa del Cabildo Marián Franquet, el senador socialista por Tenerife José Antonio Valbuena y los integrantes de la mesa de negociación del PSOE, además del propio Martín, el vicesecretario general los socialistas de la Isla, Aarón Afonso, y el consejero electo Miguel Ángel Pérez. Por parte de Cs acudieron la responsable de los pactos de la formación naranja, Teresa Berástegui, y el consejero electo, Enrique Arriaga, y por los populares, el responsable regional de pactos y cabeza de cartel del PP a la Presidencia del Cabildo, Lope Afonso, y los consejeros electos Zaida González y Manuel Fernández.

Al término del encuentro, Pedro Martín aseguró que “no hemos llegado a ninguna conclusión y no hay nada cerrado”. El isorano remarcó que “en partidos como los nuestros, que son maduros y democráticos, lo normal es que hablemos y que planteemos opciones”, aunque precisó que “lo bueno es que hemos hablado de muchas cosas y no tanto de reparto de sillones”. A la hora de detallar el encuentro, Martín afirmó que “hemos profundizado en contenidos, en la organización del Cabildo y de otras muchas cosas, pero no hemos cerrado absolutamente nada”.

A modo de conclusión, el candidato socialista a la Presidencia insular destacó que “el clima ha sido bueno y ojalá que pueda continuar en el futuro en el Cabildo, nos toque estar donde nos toque estar”. A pesar de que los conservadores y el partido de Albert Rivera en las Islas se habían reunido con el equipo negociador de CC en el Cabildo -Carlos Alonso, Efraín Medina y Alberto Bernabé-, por la mañana, acudieron a la llamada socialista por la tarde. De momento, se está a la espera de que el líder insular del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, de el sí definitivo a Martín para que se produzca el cambio en la primera institución insular o se alinee con Carlos Alonso, y le blinde como presidente para los próximos cuatro años. Hay que recordar que los cabildos son la única institución en la que se elige directamente al presidente, por lo que habría que llevar a cabo una moción de censura para arrebatarle el bastón de mando al líder nacionalista.

Si bien es cierto que las fuentes populares consultadas por DIARIO DE AVISOS ven más cerca un acuerdo con CC, la cuadratura de pactos en algunos municipios de la Isla hace que los socialistas no se den por vencidos para atraer al PP y dejar fuera de la presidencia del Cabildo a Coalición Canaria. Otro de los condicionantes está en el Ayuntamiento de Tacoronte, donde el PSOE había rubricado un preacuerdo con NC y Sí Se Puede, dejando fuera a la lista más votada, que fue la de Virginia Bacallado, de Cs. Los socualistas están dispuestos a dar la Alcaldía a Cs si les apoya en el Cabildo y Santa Cruz.