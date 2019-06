Intento de secuestro en La Laguna para evitar una censura

Mañana se constituyen los Ayuntamientos y si hay un sitio en el que se vivirá una alta tensión, ese será el salón de plenos de la Ciudad de los Adelantados. Tras 26 años de alcaldes nacionalistas, todo hace indicar que el pacto de progreso en Aguere, que rubrican hoy PSOE, Unidas se puede y Avante La Laguna, propiciará que mañana el candidato socialista, Luis Yeray Gutiérrez, recupere el bastón de mando que no ostenta el PSOE desde 1993, con José Segura, y sea posible -aquí sí- el cambio político en una institución clave dentro del entramado de poder de Coalición Canaria.

Los apoyos que suman estas tres formaciones de izquierdas están justos, 14 concejales; la mayoría absoluta, precisamente, se sitúa en ese número de votos. De hecho, el líder socialista ha intentado asegurarse el apoyo de Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular (PP) para la investidura, hecho que, tras el acuerdo alcanzado ayer en Madrid entre nacionalistas y populares, parece ahora más complicado.

CC, experta en tensar la cuerda, ha enviado un mensaje en cadena para “calentar” el ambiente. El wasap del alcalde en funciones, José Alberto Díaz, indica lo siguiente: “Es importante como fuerza política más votada y con mayor número de concejalas y concejales que se haga notar nuestra presencia en el salón de plenos. Por ello, es necesario que como militantes de CC acudamos de manera masiva a la celebración del pleno. Es muy importante la asistencia y apoyo y estar temprano en la entrada principal del Ayuntamiento. Al menos, con una hora de antelación”. De hecho, el concejal electo de Avante La Laguna, Santiago Pérez, ha pedido medidas de seguridad para el acto de constitución del Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados que se celebrará a las 12.00 horas.

Artimañas

Sin embargo, el caso más llamativo de las “artimañas” de los nacionalistas para no ser despojados del poder en La Laguna se produjo en diciembre de 1999, en el conocido como caso Baute.

Todo comenzó con la apretada victoria del PSOE en las elecciones municipales de ese mandato, en que los socialistas se quedaron a escasos votos de la mayoría absoluta. Obtuvieron 13 concejales; 10, CC y cuatro el PP. El pacto entre estas dos formaciones otorgó la Alcaldía a Ana Oramas (CC). El PP obtuvo las concejalías de Hacienda, Deportes, Tráfico y Policía Local y Cultura y Patrimonio, ocupada esta última por Raquel Lucía Pérez. Sus relaciones con la alcaldesa nunca fueron buenas. Las tensiones entre ambas estallaron el 4 de diciembre de 1999, cuando La Laguna fue declarada en Marrakech Patrimonio Mundial de la Humanidad. Raquel Lucía Pérez no fue invitada a la ciudad marroquí y reaccionó convocando una rueda de prensa conjunta con el líder de los socialistas, Santiago Pérez, ahora en Avante La Laguna. El propósito de la convocatoria no iba más allá de felicitarse por la decisión de la Unesco, pero el gesto no pasó desapercibido para sus compañeros de gobierno municipal, ya que creyeron que la concejal se pasaría a la oposición, votaría una moción de censura y otorgaría el poder al líder socialista.

En este contexto, el empleado municipal Nicolás Baute, un hombre vinculado a CC habló con dos constructores (Tomás Núñez y Valentín Rodríguez), que esperaban por una licencia, de la posibilidad de secuestrar a la concejal Raquel Lucía Pérez Brito, según el testimonio de Nuñez. Ambos citaron a Baute el 13 de diciembre en su oficina con el propósito de filmar la conversación. Según la grabación, Baute no altera la voz cuando dice: ‘Ella se ve, tu suponte, ella se ve unos días en un cuarto oscuro. El día que va a votar [la supuesta moción de censura] no aparece y se ve en un cuarto oscuro medio jodida. Y tú la sueltas después’. A cambio, él les concedería la licencia que esperaban, cosa que no cumplió, por lo que se destapó el escándalo.

Finalmente, ya en 2013, los tres acusados fueron absueltos. La jueza, según publicó este periódico afirmó que “no se había superado la fase de la mera ideación quedando el delito únicamente planteado de forma abstracta y genérica (…) pero sobre todo no se vislumbra la firme decisión de cometer el delito”, concluyó.