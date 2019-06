Javi Fernández, bronce en la Copa de España

Tercer bronce en la Copa de España para el herreño Javier Fernández, quien ayer superó una dura caída para entrar en tercera posición en La Sagra Sky Race. El componente del CD In Corpore Sane llegó a la meta en un tiempo de 01:05:17, siendo el mejor Jon Baz siendo en los 11’5 kilómetros y 770 de desnivel positivo.

“Salió controlando y poco conseguí alcanzar a la cabeza de carrera, para correr con Miguel Benítez y Jon Baz hasta coronar. En la bajada sufrí una caída. Me golpeé fuerte en la rodilla y esto me sacó de carrera. Poco a poco me recompuse y conseguí entrar en tercera posición a muy poco de los de delante”, escribió en sus redes el joven corredor de trail de El Hierro.

En realidad las distancias con los dos primeros clasificados no fueron excesivas. El cántabro Baz fue primero con un tiempo de 01:03:57 y Miguel Benítez segundo con 01:05:00.

La siguiente, y última, parada es la Zumaia Flysch Trail (Zumaia, Guipúzcoa), que se disputa el próximo fin de semana. En la prueba de 14 kilómetros el corredor cadete se juega un puestos en el podio definitivo de la Copa de España de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme).