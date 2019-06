Juanjo Rodríguez gana las series nacionales de las Spartan Race

El tijarafero Juanjo Rodríguez logró este fin de semana el título de las series nacionales de la Spartan Race en la prueba de OCR (carreras de obstáculo) que se disputó en Andorra.

El palmero llegaba a la última cita de la temporada con la opción de ganar solo llegar a meta entre los 10 primeros clasificados. Sin embargo, Rodríguez no se conformaba con formar parte del top ten. Peleó por el podio y estuvo en condiciones de lograrlo durante los 20 kilómetros iniciales de la carrera de obstáculos andorrana, pero se desvió del camino y recorrió en vano más de dos kilómetros, por lo que perdió toda opción de quedar entre los tres primeros.

Al palmero no le quedó otra que apretar los dientes y aguantar y soportar que los gemelos se le subían, para lograr el objetivo de la temporada: la corona de las Spartan Race Series de España. Finalmente entró en séptima posición, lo que le valió para convertirse en el rey nacional de estas durísimas pruebas. “Estoy muy contento porque cumplí el objetivo de la temporada de ser el campeón de las Spartan Race Series de España. Me toca disfrutarlo y seguir mejorando de cara a próximas metas”, apuntó Rodríguez a la web especializada Runéalo. “El obstáculo principal de hoy era la montaña. A veces los obstáculos servían para coger aire y seguir. Me dieron ganas de llorar cuando me perdí, pero necesitaba coger puntos entre los 10 primeros y sufrí para meterme porque se me subían los gemelos. Me quedo un poco rascado, pero tendré que volver a Andorra”, añadió.

El siguiente obstáculo para Juanjo Rodríguez será el Spartan European Championship, que se celebrara´en los Dolomitas. El 29 de junio los mejores corredores se reunirán en la línea de salida en Dolomiti Alleghe-Civetta (Italia) para el Spartan European Championship 2019. Ubicado en el corazón de los Dolomitas, entre montañas, bosques, ríos y lagos, Alleghe será una verdadera prueba para los corredores Elite y Age Group, que lucharán por el título de Campeón de Europa 2019