La cita más tierna de ‘First Dates’: “Soy muy afortunada de tenerte conmigo”

No fue una cita más en ‘First Dates’. La del pasado lunes fue una velada que perdurará en la memoria de María y Manolo, dos chicos con síndrome de down que quedaron prendados el uno del otro para el deleite de los espectadores del programa de Cuatro.

Él, un tanto nervioso, dudaba en sus respuestas; pero ella, con toda la empatía del mundo trató de tranquilizarle: “¿Tú no has pensado que soy muy afortunada de tenerte conmigo?”

Los protagonistas ya se conocían de antes, tal y como explicó María al presentador Carlos Sobera tras entrar en escena: “En el amor soy muy afortunada porque he encontrado a la persona perfecta. He venido para seguir conociéndolo un poquito más y le he preparado esta sorpresa. No sabe nada”.

La cena fue un éxito. Manolo, cargado de valor, se arrodilló y declaró su amor a María, momento en el que el resto de comensales empezó a aplaudir. “Qué feliz me haces, ladrón”, sentenció la enamorada.

Las muestras de cariño y apoyo traspasaron el umbral de la puerta de ‘First Dates’ y llegó, como no podía ser de otra manera, a las redes sociales.