La elección del popular Juan José Cabrera Guelmes como alcalde no despeja todas las incógnitas en la capital

El popular Juan José Cabrera Guelmes es el nuevo alcalde de Santa Cruz de La Palma, gracias al apoyo del que ha sido su mayor enemigo político, el nacionalista Toni Acosta, con quien ha mantenido una enfrentamiento abierto en los tribunales y que dio su voto y de el los concejales electos en su candidatura, un total de cuatro al candidato conservador, “por responsabilidad”. Explicaba Acosta que era la única opción posible dado que “el candidato socialista, Elías Castro”, con seis concejales frente a los cinco del PP, “nos descartó desde un primer momento para conformar gobierno”.

Juan José Cabrera Guelmes reconoció en su primera intervención como regidor local en esta recién iniciada undécima legislatura, que “no tenía previsto el discurso”, en el que pidió “disculpas a los ciudadanos por estos días tan convulsos”, en referencia a la incertidumbre que imperó hasta el momento de su nombramiento, que se produjo in extremis, en un apoyo de los nacionalistas que “decidimos esta misma mañana dentro del nuestro grupo”, explicaba Acosta al término de la sesión de investidura. Pese a todo, ese período de incertidumbre en Santa Cruz de La Palma señalado por Cabrera Guelmes en su intervención no se ha cerrado. La firma de un pacto, incluso pasando por encima de esta investidura con una hipotética y futurible moción de censura si PP y CC no sellan un pacto, condicionan la gobernabilidad de una ciudad que sigue esperando.

El objetivo de Juan José Cabrera es “conformar un gobierno fuerte y de consenso”. Y es que el alcalde, que ya ostentó este cargo en la segunda mitad de la legislatura 2011-2013, en pacto con el PSOE, reconoce que “tenemos que hacerlo porque Santa Cruz de La Palma está en una situación delicada que requiere de un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas de este ayuntamiento”. El alcalde lanzó un mensaje de esperanza a los vecinos, y expresó su compromiso para “poner toda la carne en el asador” y para “sacar adelante todos los proyectos pendientes en Santa Cruz de La Palma; ese será nuestro objetivo prioritario”.

Mayorías absolutas y pactos “estables”

La normalidad fue la norma imperante en la toma de posesión del resto de alcaldes en los restantes 13 ayuntamientos de la isla de La Palma. Si bien en Mazo y Garafía se formalizaron los acuerdos de PSOE y PP -en el norte con la suma del concejal electo de Fuerza Garafía- con las alcaldías para los progresistas Goretti Pérez Corujo y Yeray Rodríguez, respectivamente, en la Villa y Puerto de Tazacorte, el controvertido Juan Miguel Rodríguez, para el que la fiscalía pide una condena pese a su absolución en primera instancia en el juicio por el caso Los Tarajales, tomó el bastón de mando con el respaldo de los concejales de Unión Bagañeta-Coalición Canaria.

La seguridad de las investiduras con mayorías absolutas y un horizonte de gobiernos locales desde la estabilidad, marcaron la jornada en Los Llanos de Aridane, donde la popular Noelia García Leal emprende un mandato “ilusionante”.

Del mismo signo político y con mayorías solventes también tomaron posesión de su cargo Jacob Qadri en el Ayuntamiento de Barlovento, así como en Breña Baja, donde renueva su puesto en la alcaldía el alcalde más joven, el popular Borja Pérez. Los bastiones municipales del PSOE palmero continúan en mayoría en Puntallana, con José Adrián Hernández Montoya; San Andrés y Sauces, con Francisco Paz, y en Puntagorda, con el liderazgo del incombustible Vicente Rodríguez.

Los feudos con mayorías absolutas de CC en la Isla se formalizaron ayer con su nombramiento como alcaldes para Jonathan Felipe en Breña Alta; Gregorio Alonso en Fuencaliente; Marcos Lorenzo en Tijarafe y Sergio Rodríguez en El Paso. Ninguno de los presidente de los tres partidos que tienen en sus manos la estabilidad del gobierno de Santa Cruz de La Palma, asistieron ayer a un pleno de investidura que arrancó, a las 11:00 de la mañana, lleno de incógnitas que fueron despejadas por los votos de los cuatro ediles nacionalistas en favor de Cabrera. Ni Nieves Lady Barreto, presidenta de CC en La Palma y nueva presidenta del Cabildo el 24 de junio, ni Anselmo Pestana, secretario general de los socialistas y presidente en funciones de la institución, y tampoco Elena Álvarez, nombrada por Antona cabeza visible de los conservadores en la Isla, hicieron acto de presencia