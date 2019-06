La Palma, escenario del rodaje de la película ‘Las Consecuencias’ de Claudia Pinto, con Juan Acosta y Alfredo Castro

La Palma es el plató natural elegido para el rodaje de la película Las Consecuencias que desde hace unos días está teniendo lugar en la isla y que se prolongará hasta finales del presente mes. La recóndita playa de La Veta o la población costera del Porís, en Tijarafe, son algunas de las localizaciones elegidas para esta cinta, en la que también se podrán ver otros lugares de La Isla Bonita como el Llano de las Brujas, el faro de Fuencaliente o la playa de Echentive.

Los detalles de este rodaje los han explicado hoy en rueda de prensa el presidente del Cabildo Insular de La Palma en funciones, Anselmo Pestana, y la directora del film, Claudia Pinto. En su intervención ante los medios de comunicación han estado acompañados por la consejera insular de Turismo en funciones, Alicia Vanoostende, por la coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso, y por los actores protagonistas de la cinta, Juana Acosta y Alfredo Castro.

Anselmo Pestana ha asegurado estar “muy contento de que este rodaje nacional e internacional se esté llevando a cabo en La Palma. Deseo mucho éxito a todo el equipo tanto en el rodaje como en su futuro recorrido, en el que esperemos que reciba muchos premios”. Pestana ha destacado que “el gran trabajo realizado por la oficina de La Palma Film Commission ya ha dado un suculento fruto en esta tierra que no tiene vuelta atrás: La Isla Bonita ya es una isla conocida y reconocida como espacio ideal para rodajes en el mundo profesional del audiovisual tanto a nivel nacional como internacional. No hay duda de que estamos de enhorabuena”.

En este sentido, Pestana ha recordado que en La Palma ya se han grabado series como The Witcher, de la plataforma internacional Netflix. “El trabajo de la Fim Comssion, entidad dependiente del Cabildo, nos ayuda a dar a conocer nuestra isla, a la vez que dinamiza su economía”.

La consejera de Turismo en funciones, Alicia Vanoostende, ha reiterado el agradecimiento al trabajo de La Palma Film Commission por hacer posible la llegada del rodaje de Las Consecuencias a La Palma. Además, ha puesto de manifiesto que “desde Turismo siempre hemos apoyado el trabajo de La Palma Film Commission, ya que proyecta una imagen fantástica de la isla fuera de nuestras fronteras. No se trata sólo de promoción turística sino de diversificación económica, y lo hemos comprobado gracias a pequeñas producciones que ya se han realizado en La Palma y ahora seguimos con proyectos grandes como esta película. La Film Commission vende muy bien La Palma, su autenticidad y su buen hacer. Deseo el mayor de los éxitos a la película Las Consecuencias”.

La coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso, ha dado cuenta de la estrecha vinculación entre la directora de la película y la isla de La Palma, así como del primer contacto que Pinto tuvo con esta tierra. “El proceso para que Las Consecuencias llegue aquí ha sido largo y complicado, y en el caso de Claudia Pinto hay que destacar que su empeño y cariño por La Palma dura ya tres años y, a pesar de los contratiempos, aquí sigue gracias a su valentía. Es una gran mujer que cuenta grandes historias como ya demostró con su primer largo La distancia más larga, y sabemos de la gran importancia que da a los paisajes en sus proyectos, lo cual nos honra porque va a conseguir que La Palma salga muy bien representada en Las Consecuencias”.

La Palma Film Commission comenzó su andadura en abril de 2015 y desde entonces la isla ha acogido más de 60 proyectos audiovisuales, destacando los rodajes de anuncios comerciales para marcas como Jaguar o Adidas, así como de la serie de Paramount, Berlin Station, la serie de Netflix aún por estrenar, The Witcher, y ahora, la película Las Consecuencias.

La experiencia de rodar en La Palma

La directora de la película, Claudia Pinto, ha explicado que su relación con La Palma comenzó cuando conoció a La Palma Film Commission en la Berlinale. “Yo venía de grabar mi primer largo en el Amazonas y pienso que los paisajes son un personaje más de la historia puesto que nos hacen visualizar los estadios emocionales de los protagonistas. Yo quería una isla con mucha fuerza y personalidad y María José Manso me enseñó una imagen del Porís de Tijarafe, y en seguida vine para aquí y me enamoré de otros tantos hermosos sitios de La Palma”.

De Las Consecuencias, su directora ha dicho que es un thriller psicológico que “narra la historia de una familia que hace un viaje a un lugar donde se desvelan secretos y verdades ocultas: “la fuerza de lo no dicho”. Se trata de un viaje emocional en el que la naturaleza es muy importante no sólo a nivel exterior sino en los sentimientos más básicos del ser humano y en los elementos como son la tierra, el agua, el aire y el viento. Aquí, en La Isla Bonita, todos estos elementos tienen tanta fuerza que es el mejor lugar para contarlo”.

Pinto ha explicado que el elenco de actores de esta, su segunda película, que está encabezado por Acosta y Castro, lo completan Carme Elías, Sonia Almarcha, Héctor Alterio y la joven debutante María Romanillos. Si bien la mayor parte del metraje se rueda en La Palma, la grabaciones también han tenido lugar en Valencia y tendrán paradas en la isla de La Gomera.

Por su parte, la actriz protagonista, Juana Acosta, ha asegurado estar “muy impresionada con la belleza de las Islas Canarias, especialmente estas últimas que he conocido, La Gomera y La Palma. Aquí me siento como en casa y muy agradecida de poder trabajar aquí”.

Respecto a la película, la hispanocolmbiana ha dicho que Fabiola, su personaje, “es un papel femenino muy bien definido y muy potente. Desde que leí el guión me sentí cautivada por la historia y el personaje. Creo que es el guión más potente que he recibido y con el personaje femenino más importante e interesante, hondo y bello, que viaja hacia esta isla, hacia la verdad y hacia la vida. Es el personaje más complejo al que me enfrento y está siendo un rodaje duro, pero muy enriquecedor, ya que me hace crecer como actriz y como persona

Por último, el actor principal, el chileno Alfredo Castro, ha destacado que “tengo la suerte de trabajar con un guión maravilloso que me cautivó desde el principio. Trabajar con Juana Acosta es un honor, y en cuanto al paisaje, estoy convencido de que este es el lugar más hermoso en el que he rodado nunca, solo comparable con la Patagonia chilena”.

FICHA

La película Las Consecuencias es una producción de Sin Rodeos Films, Las Consecuencias AIE, Érese una vez Films (España) en coproducción con N279 Entertainment (Holanda) y Potemkino (Bélgica). El agente de ventas internacionales es Film Factory.

La película cuenta con la participación Televisión Española (TVE) y el apoyo de la televisión autonómica valenciana A punt Media, Televisió de Catalunya, los fondos de Institut Valenciá de Cultura (IVC), The Netherlands Film Fund, ayuda al desarrollo de Ibermedia, de CREA SGR y el respaldo de Cima Mentoring.

Las Consecuencias ha ganado Eurimages Coproducción y Eurimages al Desarrollo en el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián. El proyecto también fue seleccionado por Marche du films de Cannes para participar en el Producers Network de Ventana Sur.

SINOPSIS

En un viaje a una pequeña isla a casa de su madre, Fabiola, una mujer atormentada por un accidente que cambió su vida, se convierte en espía de su propio hogar. Se debate entre el terror a lo que sospecha que puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas. Las dudas de lo que hay al interior de su familia, de su pasado… ¿Hasta dónde hurgar en la intimidad? ¿Hasta dónde mentir para proteger a nuestros seres queridos?

DIRECTORA

Claudia Pinto Emperador. Guionista, directora y productora hispanovenezolana. En 2000 escribió y dirigió su primer cortometraje Una voz tímida en un concierto hueco, con el que gana varios premios internacionales, entre ellos, el de Mejor Cortometraje en el Festival Latino de Los Ángeles. En 2002 recibió una beca del Programa Ibermedia y se trasladó a España. Su ópera prima, La distancia más larga, (Venezuela-España, 2014) ganó 17 premios internacionales, entre ellos, el Glauber Rocha como Mejor Película de América Latina en el Festival Des Films Du Monde en Montreal; Mejor Directora en el Cleveland International Film Festival; Premio Platino a la Mejor Opera Prima Iberoamericana; Nominación al Premio Goya 2015 como Mejor Película iberoamericana, así como la Sección Oficial en el Gijón Film Festival, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, entre otros.

ACTORES

Juana Acosta. Actriz hispano-colombiana con amplia trayectoria en cine, TV y series. Comenzó su carrera a los 18 años en Colombia. A los 23 años se traslada a España donde ha desarrollado la mayor parte de su trabajo interpretativo. Ha trabajado activamente en Colombia, España y Francia. Ha sido nominada a los Premios Platino, a los Premios Fénix, convirtiéndose en una de las actrices más solventes del panorama iberoamericano. Ha trabajado con directores españoles como Gracia Querejeta, Álex de la Iglesia, David Tueba o internacionales como Jacques Toulemonde, Roger Gual, Dennis Arcand, Sergio Cabrera, entre otros.

Alfredo Castro. Uno de los actores Iberoamericanos más reconocidos internacionalmente. Ha participado recientemente en películas comoNeruda, La cordillera y Severina, y en series de TV como Narcos, de Netflix. Mejor Actor en Mar de Plata Film Festival 2015 y Mejor Actor de América Latina por El club de Pablo Larraín. Mejor Actor en Thessaloniki Film Festival 2015 por Desde allá de Lorenzo Vigas (película que ganó el León de oro en el Festival de Venecia). Mejor Actor Internacional en Havana Film Festival. y Mejor Actor en Guadalajara International Film Festival 2010 por Post mortem de Pablo Larraín. Mejor Actor en el Torino International Film Festival 2008 por Tony Manero de Pablo Larraín.

Recientemente ha recibido el Premio Platino al Mejor Actor por Los perros de Marcela Said, película que además fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en la pasada edición de los Goya.