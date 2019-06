‘#LasAlegrías’: un solo muy acompañado

“La diáspora milenaria de todas las mujeres en el cuerpo único y múltiple de Paula Quintana. Un solo acompañado que atesora la vivencia y la experiencia creativa de los primeros años y que apunta a un salto ancho y hacia abajo -hacia lo profundo y hacia la fuente- de una artista decidida a dejarse transformar en su paso por la vida y por los escenarios”. Estas son las palabras de Javier Cuevas, director Artístico del Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna (LEAL.LAV-Tenerife) y curador de la obra #LasAlegrías, que este miércoles se estrena en el teatro lagunero, a las 19.30 horas, dentro del FAM (Festival de las Artes del Movimiento de Tenerife) y con entrada libre.

Sobre la pieza en sí, lo que verá el espectador en el escenario, no podemos decir mucho pues algunos elementos de la escenografía son sorpresa.

Las Alegrías, pero no las de puertas para fuera sino las que surgen desde el mismísimo estómago o corazón y se expande alrededor. “Queríamos recuperar la confianza en lo que somos capaces de hacer y de generar. A veces nos metemos en los problemas y nos olvidamos de la potencia que tenemos de generar lo que sea. El germen de la obra es la necesidad de hablar de esto. No tiene nada que ver con la fiesta, la diversión o que estamos todos felices, sino de hablar de la potencia generadora que tiene el estar alegre”, cuanta Paula Quintana tras uno de sus ensayos en el Teatro Casa La Cultura Parque Granja, donde reina un silencio regio. Tal vez porque cuando una observa las formas que genera con su cuerpo hablar parece un insulto.

“Cuando uno está alegre”, prosigue, “tiene una energía muy poderosa y cuando muchas personas alegres se unen, la energía que se crea tiene muchísimo poder. Hablamos de las manifestaciones, de las celebraciones… Queremos recuperar esa consciencia. Nosotros decimos ‘rescatar el órgano de la alegría’. Traerlo, recuperarlo y meterlo en el cuerpo de nuevo”.

#LasAlegrías, como decía Javier Cuevas, es un solo acompañado. Quintana está sola en el escenario pero la obra en sí es una comunión de artistas de diferentes disciplinas que han dado su visión, su propio significado, sobre qué es para ellas la alegría. Así, el escritor Roy Galán ha escrito un relato que se podrá comprar en el mismo leal, el escultor Tahiche ha realizado una figura en cuero que simula un meteorito, el músico Óscar G. Villegas ha creado la música para la pieza, la iluminación corre a cargo de Cube.bz (iluminadores de Rosalía y Silvia Pérez Cruz, entre otros), y el vestuario es un diseño de Amuhaici Luis.

“Ha sido maravilloso. Un lujo poder crear así. Es un equipo muy potentes de artistas cada uno en su campo. La idea, cómo hemos trabajado, fue proponiendo a cada uno de ellos que, desde su disciplina, diseñara su propia obra sobre #LasAlegrías con una estructura determinada que teníamos: desde algo muy desplegado a algo muy concreto”, explica Quintana. La pieza se concibe como una estructura desplegada que se va concentrando, como la energía. Y tras pasar varios períodos juntos en una residencia, “cada uno de ellos creó o diseñó sus propias alegrías: a nivel escultórico, a nivel texto de ficción, a nivel musical, a nivel espacio de iluminación. Es decir, no es pensar en una escenografía para una pieza de danza, es crear la pieza escénica con esos elementos”.

A la bailarina le gustaría que el público saliera del teatro, tras ver la obra, con una “semillita de potencia dentro”, que de alguna manera saliera a la vida con el cuerpo activo pero que sobre todo “no salga desinflado”, aunque tiene claro que el arte es completamente subjetivo y no puede decirle a nadie cómo debe sentirse tras ver una pieza.

Después de La Laguna #LasAlegrías empezará una gira que recorre el Festival Tercera Semana de Valencia (10 de junio), los Teatros del Canal (19 y 20 de septiembre) y el Teatro Principal de Palma (25 de octubre). “Esos son las funciones cerradas y confirmadas por ahora, pero se está animando la cosa”. ¿Y en Canarias? ¿Está la danza animada? La bailarina contesta rápido: “Canarias, sobre todo Tenerife, está viviendo un momento para la danza brillante. Lleva varios años ya pero de repente está cuajando todo. No solamente que haya maravillosos creadores sino que exista un contexto con el Cabildo y el Auditorio de Tenerife que permite, que genera, que arropa y que impulsa que eso ocurra. A mí me daría mucha pena que este momento pasara desapercibido a la gente de aquí. Porque fuera, a nivel nacional, me lo preguntan. Que qué es lo que está pasando aquí”, dice con orgullo. “Ahora mismo, Tenerife sobre todo, es un referente a todos los niveles. No solo bailarines y creadores, también a nivel de cómo se están haciendo las cosas: festivales, ferias, políticas, decisiones, cómo está actuando la Asociación PiedeBase. Es un momento muy interesante”. Dancemos pues.