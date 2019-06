Los tinerfeños Socos Dúo presentan ‘The Way’ mañana en Auditorio de Tenerife

Socos Dúo, tándem tinerfeño de marimba y chelo, compuesto por César Martín y Ciro Hernández, presenta un adelanto de The Way, su tercer trabajo discográfico mañana a las 19.30 horas en exclusiva Auditorio de Tenerife. Este proyecto profundiza en la música electrónica en busca de nuevas sonoridades para una formación ya consolidada que lleva diez años sobre los escenarios de Canarias.

La música electrónica se une al particular sonido de la marimba y el violonchelo en un disco que mantiene el sonido original de la formación, incorporando nuevas texturas y colores. Así, en The Way Martín y Hernández siguen apostando por composiciones propias, para continuar desarrollando el diálogo entre marimba y violonchelo esta vez inspirados en el concepto del camino.

Socos concibe su música como un viaje que arranca desde la primera nota y que no se detiene en el tiempo, ocupando un espacio sonoro que pretende atrapar al público para hacerlo cómplice de sensaciones y emociones. Fieles a su estilo innovador, han generado un repertorio donde priman las influencias que van de lo ancestral a lo moderno. Además, en esta ocasión contarán con la colaboración del compositor holandés Matthijs Kieboom, especialista en música de cine, ha sido el encargado de la producción musical de este proyecto.

Este verano Socos Dúo actuará en la tercera edición de MAPAS, donde forman parte de los showcases del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur. Además, el dúo tinerfeño dará el salto a Colombia con cuatro conciertos en Medellín y Bogotá entre el 8 y el 15 de agosto.