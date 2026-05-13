Moovin aterriza en El Nido con Andrea Celano y Malamusic como protagonistas de la noche

La promotora Moovin regresa este viernes 15 de mayo a El Nido con una propuesta centrada en la electrónica underground internacional, apostando por dos nombres emergentes de la escena milanesa: Andrea Celano y Malamusic. Ambos artistas encabezarán la noche con un set especial en formato b2b, acompañados por 2-Robles, Alby b2b Lebon, Le Canarien y Bosco.
Andrea Celano, DJ y productor nacido en Milán, se ha consolidado como una de las nuevas figuras del tech house italiano gracias a un estilo caracterizado por ritmos hipnóticos y una marcada orientación hacia la pista de baile. Integrante del formato Insideout, ha compartido escenario con artistas de referencia como Ilario Alicante, Wade, Manda Moore, Melanie Ribbe, Chelina Manuhutu o Neverdogs. Su evolución artística también se refleja en producciones como African Wave, Latina Foreva y el EP Iperfocus, publicado en Strictly Records.
Por su parte, Francesco Trainito, conocido artísticamente como Malamusic, llega a El Nido tras posicionarse como uno de los nombres más prometedores de la electrónica italiana actual. Su propuesta fusiona sonidos deep tech, minimal y house con influencias latinas, una identidad musical que le ha permitido actuar junto a artistas como Franky Rizardo, East End Dubs, Cuartero o Dimmish.
Entre sus últimos logros destaca su entrada en el Top 100 global de Beatport con el tema BANG BANG, además de recientes colaboraciones con Andre Salmon para el sello SNATCH RECORDS, fundado por Riva Starr. Su producción “Maldita Mala Suerte” y otros lanzamientos como Underground o Plane of Love han reforzado su presencia en la escena electrónica internacional.
Con esta nueva edición, Moovin reafirma su apuesta por acercar al público propuestas internacionales emergentes y consolidar El Nido como uno de los espacios de referencia para la música electrónica en Canarias.