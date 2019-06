Pablo Iglesias tuitea sobre el ultimo y genial vídeo de Abubukaka

Es la sensación del momento. El vídeo en el que puede verse a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, llamando por sus “nombres de pila” a algunas de sus señorías ha dado la vuelta a España. Albert Rivera, bautizado como el “medio pollo”, Pablo Iglesias como “el coletas”, Pablo Casado como “el máster”, Ana Oramas como “la bocachancla”… Ninguno de los protagonistas sale muy bien parado.

Tras circular masivamente a través de grupos de WhatsApp y de Telegram, el vídeo en cuestión ha acabado en manos de Pablo Iglesias. El líder de Podemos no ha desperdiciado la ocasión para tuitearlo mientras reflexiona sobre la necesidad de reírse un poco entre situaciones tan serias como las que vive la política estos días de negociaciones y pactos para formar gobiernos.

“No puedo parar de reír”, asegura Iglesias, mientras se pregunta de quién será un vídeo tan ingenioso. Es tan, tan bueno, que desde el desconocimiento apuesta por el equipo del programa de Andreu Buenafuente Late Motiv, en alusión a los habituales video-montajes cinematográficos que la gente de United Unkonw hacen para el programa del canal de Movistar y que siempre logran hacerse virales.

Me llega esto por el telegram. No sé si será de @LateMotivCero o de quien pero no puedo parar de reír 😂😂😂 Entre tantas cosas serias reírse un poco cura de muchos males pic.twitter.com/2GHLYGnJrD — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de junio de 2019

Pero no. No es un vídeo para Late Motiv, sino que es obra del grupo de humor tinerfeño Abubukaka, que sobre las seis de la tarde lo publicaban en su cuenta de Twitter logrando hacer que circulara por toda España de smartphone en smartphone. A esta hora el tuit de los tinerfeños lleva 1.300 retuits y más de dos mil me gustas, pero no cabe duda que el tuit de Pablo Iglesias ha sido el espaldarazo definitivo, y que viene a confirmar que el buen humor no tiene fronteras y que la política, aparte de muchos disgustos y algunas buenas decisiones, también deja grandes momentos para las risas y el humor.

Si siguen refiriéndose a @Alber_Canarias como el “Rastas”, el Congreso de los Diputados en poco tiempo se convertirá en algo así. pic.twitter.com/GKZm4os4OP — Abubukaka (@Abubukaka) 7 de junio de 2019

Poco después de tuitearlo, Iglesias era advertido a través de las respuestas de algunos usuarios sobre la autoría del vídeo, y ante tamaña genialidad no ha podido sino rendirse a los tinerfeños con un “Pues muy jefes”· ¿O no?