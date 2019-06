“Priorizamos las compras a los proveedores de Tenerife”

Tenerife Shipyards, empresa del Grupo Hidramar, está realizando una destacada apuesta en el puerto de Santa Cruz generando una importante actividad económica a su alrededor, ya que el 50% de los materiales que compra y el 90% de la subcontratación de servicios se realiza a proveedores y empresas locales.

Alicia García-Rojo, miembro del departamento de Compras y Aprovisionamiento afirmó que “nuestra directriz es siempre tratar de localizar los materiales a nivel local, en Tenerife, o en el resto de islas” y solo si no fuera posible “a nivel nacional o en proveedores internacionales”. “A nivel de materiales trabajamos con un tipo de cantidades y certificados off-shore que muchas veces no disponen los proveedores locales. Ojalá que, con la futura llegada del dique flotante, puedan ampliar sus gama de productos y el estocaje que tienen para cubrir nuestras necesidades”. “En el caso de materiales, continuó, contratamos aproximadamente el 50% de los materiales a proveedores locales. Y en cuanto a los servicios, la subcontratación del alquiler de maquinarias, gestión de residuos, en materia de seguridad, etc., supone un 90% de contratación en las Islas”. “En ese sentido” continuó, “tenemos la suerte de contar con un montón de proveedores y trabajadores especializados en nuestro ámbito en Canarias, lo que nos da facilidades para contratar sus servicios”, señaló.

García-Rojo recordó que la principal función de su departamento es “hacer estudios de mercado acerca de los productos y servicios que nos solicita el departamento de ingeniería de la empresa, y tratamos de darles las soluciones que más se adecuan. Contactamos con los diferentes proveedores para conseguir los precios más competitivos, verificamos que cumplan con los requisitos de calidad y plazos que necesitamos cumplir, a veces incluso es mucho más importante que el precio. Ahí empieza nuestra relación comercial que tratamos que se continúe en el tiempo con la máxima eficiencia posible”.

“Si el departamento comercial es el que trae el trabajo al astillero, éste llega a manos de ingeniería que tiene que hacer un estudio de lo que nos está solicitando el cliente, y a partir de ahí nos pide estimaciones y generamos los diferentes listados de materiales que van a parar a nuestro departamento de aprovisionamiento. Nos encargamos de buscar los materiales y servicios que están contemplados en esa futura oferta que se enviará al cliente. Posteriormente hacemos el seguimiento del trabajo, y todo pasará al departamento de facturación o cost controller para revisar que todo el proceso ha seguido su curso natural”.

García-Rojo reconoce que en el departamento de compras de Tenerife Shipyards “nunca se para, lo que es una buenísima noticia” y esperó que “con el dique flotante, todo crezca, podamos contar con infinidad de proveedores a los que poder subcontratar a nivel local, nacional e internacional. Nosotros estamos dispuestos a crecer como departamento y empresa”.

Por su parte, el departamento de Cost Controller es el que se encarga de comprobar “los costes de las mismas y velar que se vayan cargando diariamente en cada una de las obras, de manera que el ingeniero pueda ver reflejado inmediatamente cómo se mueven económicamente los costes de su tarea”. “Para ello necesitamos estar constantemente en contacto con nuestros proveedores para que nos envíen los partes de horas y los albaranes, para cargarlos a las diferentes órdenes de trabajo”, afirmó Unise Pérez.

Un departamento que “también ayuda a los proveedores cuando deben subir la documentación al portal”, y actúa como “el eslabón entre los departamentos de compra y contabilidad, ya que desmenuzamos toda la documentación, verificamos que todo esté correcto y damos el visto bueno del pago de cada factura”.

Es decir, su departamento vela por mantener la competitividad de la empresa. “La competencia, siempre que sea leal, es buena y sana. Nosotros procuramos que el trabajo sea de calidad y muy seguro. Pero también tenemos que ver las ofertas, ya que de ellas dependen que nosotros ofrezcamos a nuestros clientes un buen precio y que ellos confíen en nosotros”.

Unise Pérez recuerda que “hemos tenido obras tan grandes que hemos contratado en Tenerife, en las Islas, en Península o en otros países. Esperamos que cuando tengamos el dique flotante, la demanda sea constante. Así nuestros proveedores podrán invertir en sus empresas para ofrecernos productos y servicios para cubrir las necesidades que les pidamos, entonces creceremos todos a la par. El dique también daría empleo y una salida a muchos profesionales cualificados e ingenieros de la Isla”.