Sergio Rodríguez: “Estoy a la espera de hablar con el CSKA para ver mi futuro”

El tinerfeño Sergio Rodríguez, jugador del CSKA de Moscú, declaró ayer a la agencia EFE que no sabe dónde jugará la próxima temporada y que está “a la espera de hablar” con el club ruso, que le ha “pedido unos días”, para decidir su futuro.

Sergio Rodríguez ha vivido una temporada “muy positiva” en el CSKA, con el que ha ganado la Euroliga y la Liga rusa. “Hemos trabajado mucho como equipo y a nivel personal ha sido intenso. Estoy muy contento por haber conseguido los objetivos y muy orgulloso porque sigo sumando. Es mi decimoquinto año como profesional, he ganado dos Euroligas, sé lo difícil que es y cuando la ganas, que es lo máximo a nivel europeo, tienes que disfrutarlo y con paciencia asimilarlo y saborearlo”, señaló el jugador de baloncesto.

Sobre su futuro, el canario no se quiso pronunciar, aunque sí dejó claro que no cierra ninguna puerta a continuar en el equipo ruso, pero tampoco a regresar a España. “Tengo una situación nueva en mi carrera deportiva. El CSKA tiene opción de cortar el contrato, yo también, y ellos me han pedido unos días más para planificar el proyecto deportivo”, dijo.

“Del equipo se han ido Nando de Colo y Cory Higgins, dos jugadores importantes para el club, y estoy esperando para hablar con ellos, ver el proyecto y decidir de las opciones que tenga cuál es la mejor decisión deportiva y familiar”, afirmó.

Sergio Rodríguez reconoció que le gustaría saber su futuro a estas alturas, pero también se mostró comprensivo al “entender que el club tiene que hacer su planificación para la próxima temporada”.

“Cuando hable con ellos y sepa qué quieren hacer tomaré la decisión. No me gusta estar en esta situación, como es lógico, pero entiendo que hacen falta unos plazos para hacerlo”, señaló Sergio Rodríguez a EFE tras participar en un acto en la residencia del embajador de Japón en Madrid.

Por último, Sergio Rodríguez habló de la gesta de su compañero y amigo Marc Gasol, que, junto con el seleccionador Sergio Scariolo, ayudante en los Toronto Raptors, logró hace unos días el anillo de campeón de la NBA.

“Ha sido espectacular. Ganar la NBA es algo que ni sueñas, porque es muy inalcanzable, y además ganar a los Warriors, con lo que significa, hacen de ese triunfo algo muy especial. Estoy orgulloso por ellos”, aseguró.