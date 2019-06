Todas las instalaciones de Santa Cruz se quedan a oscuras

Gran parte de las instalaciones deportivas de Santa Cruz de Tenerife, por no decir todas, se han visto afectadas durante la presente semana por una desconexión de la red eléctrica. El Ayuntamiento capitalino arrastra una importante deuda con la empresa distribuidora, Endesa, por lo que esta ha procedido a cortar el suministro.

El origen de este problema que ahora se ha manifestado, se produce hace aproximadamente un año, cuando el consistorio decidió eliminar el Organismo Autónomo de Deportes para centralizar toda la gestión a través del Ayuntamiento. Este cambio provocó que numerosas facturas de la luz quedasen sin abonarse, acumulándose un montante importante que ahora es el que reclama la compañía abastecedora.

Dado que la situación no se resolvía, a mediados de esta semana Endesa comenzó a cortar el suministro de la mayoría de infraestructuras deportivas municipales. Curiosamente la primera en quedarse sin corriente fue el campo de fútbol del CD San Andrés, que lleva en desuso desde hace bastante meses. Luego fueron cayendo una detrás de otra: María Jiménez, Valleseco, Tíncer, la piscina municipal, Las Delicias, el Quico Cabrera. Todas se quedaron sin luz por impago. Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos en funciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, intentó explicar esta grave situación en la Cadena Ser. Lo primero que hizo fue reconocer que el Ayuntamiento arrastra una deuda importante con Endesa: “No podemos decir que no le debemos. Le debemos bastante, pero hay un tema de cruce de facturas la hechas, las que no cumplen los requisitos de la intervención, las facturas presentadas en el 2019 y que corresponden al 2018, por lo que requieren un reconocimiento extrajudicial de crédito. En definitiva, este es un tema administrativo que estamos intentando resolver en el menos plazo posible”, dijo el dirigente político.

Aseguró públicamente que en el consistorio tenían la previsión de que este asunto se resuelva cuanto antes. “Queremos que hoy (ayer para el lector) se resuelva alguno de los pagos que tenemos pendiente, por lo que le hemos pedido a Endesa que mañana (hoy para el lector) conecten a todas esas instalaciones. Este es un esfuerzo que tiene que hacer la empresa y confiamos en que mañana (hoy) se restablezca el servicio. Como Endesa tiene el corte como medida de presión, esperemos que acceda a restablecer la luz si nosotros hacemos el esfuerzo de pagar una cantidad importante”, llegó a explicar el político de Coalición Canaria.

Arteaga aseguró que el problema nada tiene que ver con una falta de crédito, “ni mucho menos, sino de una tramitación administrativa que en muchos casos, es responsabilidad de ambas partes”.

Por último se quejó de que “no se puede tratar igual a un particular que a una administración, que tiene un enorme volumen. Estamos trabajando para resolverlo y lo que le hemos pedido a Endesa es que mañana (hoy) estén conectados todos los centros nuevamente”, concluyó.