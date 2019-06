Zambudio: “Ha llegado el momento de acabar con los chiringuitos políticos”

Matilde Zambudio, en un duro discurso, dejó bien claro los motivos de su decisión y la de su compañero de apoyar al PSOE. “Ha llegado el momento de acabar con el clientelismo, con los chiringuitos políticos. Uno de nuestros principios es la tolerancia cero con la corrupción que tanto ha marcado a la ciudad. Vamos a limpiar y a regenerar las instituciones públicas”. Anunció que para ello harán “cuantas auditorías sean necesarias”.

La que será primera teniente de alcalde de Hernández concluyó su intervención señalando que “llega la hora de las instituciones limpias y cristalinas, la de la regeneración democrática del municipio”. Tras el pleno, y a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de los expedientes de expulsión, Zambudio señaló que “a mí lo que me sorprende es que Cs se sorprenda de que nuestro voto haya ido en el sentido que ha ido”. Recordó que los cuatro partidos, “excepto CC, claro”, tenían la misma línea argumental, “la de abrir ventanas y levantar las alfombras, porque la democracia es así”. “Llevamos 40 años sin poder saber lo que pasa realmente dentro de la institución y, además, las líneas del partido son muy claras: no se puede pactar con nacionalistas ni imputados, que en este caso también los hay, así que hemos respetado los principios de Cs”, añadió.

En cuanto al incumplimiento de votarse a sí misma, negó ese compromiso, para, a continuación, dejar claro que “alegaré todo lo que tenga que alegar en el expediente. Tengo muchísimas pruebas para acreditar que no hemos incumplido los principios del partido”. “En la vida no todo vale, hay que tener principios, y eso es lo que yo defiendo. Hoy ha ganado la congruencia y espero que sea el punto de inflexión para empezar a cambiar, porque no se puede jugar con la política”. Preguntada por si devolverían sus actas en caso de que se materializara la expulsión, su respuesta fue que “no”.

Por su parte, Patricia Hernández admitió que no le sorprendió el apoyo de Cs, “porque fue a lo que se comprometieron en las urnas, y lo que han venido diciendo estos días”. En cuanto a la expulsión, dijo que no creía que se acabara materializando, porque “he escuchado a los dirigentes de Cs apostando por el cambio y la regeneración democrática, justo lo que han hecho sus concejales”.