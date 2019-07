‘Abisal’: diálogo sensorial

Perturbadoramente hermosa. Así es Abisal, la pieza de danza de Lava, la compañía residente del Auditorio de Tenerife que dio anoche el pistoletazo de salida definitivo al Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, MAPAS 2019. Los seis bailarines lograron hipnotizar al público que se dio cita en la Sala Sinfónica con una pieza evocadora y poética creada por su director artístico, Daniel Abreu. Tanto visualmente como sensorialmente, la danza de Abisal, con cuerpos que transitan el escenario como si por momentos flotaran en el aire , atrapa de una forma sensual. Abreu afirmaba que “el amor es lo que mueve el mundo y cada una de las acciones de estos seis intérpretes va hacia ello”. Un amor a la danza a través del movimiento que logró conectar con el público en un diálogo sensorial.

programación de hoy

Hoy será el primer día fuerte de MAPAS, con charlas y mesas redondas muy interesantes y una tarde-noche llena de artes escénicas con un total 17 espectáculos gratuitos y abiertos al público, con nueve muestras de música y ocho de artes escénicas en el Auditorio de Tenerife, La Granja Espacio de Creación, el Teatro Guimerá y el IES Alcalde Bernabé Rodríguez. El día comienza a las 9.00 horas en TEA Tenerife Espacio de las Artes con Daniela Bosé y su charla Mujeres en la Música, y la posterior mesa redonda SatéliteLAT. Mujeres en las Artes performativas iberoamericanas, moderada por María Isabel Delgado (Canarias), que contará con Noela Salas (Chile), Daniela Bosé (España), Dani Ribas (Brasil), Fabiola Pazmiño (Ecuador) y Paula Rivera (Argentina).

Desafortunadamente, se ha cancelado la conferencia de la ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica y premio Cartógrafa Ilustre de MAPAS 2018, Sylvie Durán, porque no ha podido viajar a Tenerife por asuntos del Gobierno de su país de última hora. A las 12.30 horas tendrá lugar la mesa redonda El papel de las redes. ¿Qué podemos hacer juntos, que no podemos hacer solos?, que moderará el codirector de MAPAS Octavio Arbeláez y en la que participarán representantes de Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (Redelae), Red de Teatros y Auditorios de España (Redescena), Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música Iberoamericana (Adimi), Iberescena, Ibermúsicas o SatéliteLAT.

Por su parte, el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) será la sede de varias charlas, como Iberescena, a cargo de Zaida Rico; la presentación de Mercartes con Nines Carrascal; El modelo de Tenerife en artes escénicas y música. Retos y oportunidades para las compañías, de José Luis Rivero, y la mesa redonda Debate de gallos, con el periodista Nicolás Castellano de moderador, entre Serge Smockey Bambara (Burkina Faso) y Henry Arteaga El Jke (Colombia), dos músicos de referencia en sus países que son también destacado activistas sociales.

espectáculos

A partir de las 16.30 horas, MAPAS 2019 retoma su actividad de espectáculos. La primera de las propuestas llegará al Teatro Guimerá desde Chile con Lafamiliateatro y su obra Painecur. En música, desde las 17.00 horas los canarios Socos Dúo ocuparán la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. La primera de las dos actuaciones de danza será en la Sala Castillo del Auditorio a las 18.00 horas, a cargo de Natalia Medina Compañía de Danza, con la pieza Be Yours Be Mine. El programa de danza se completará en la misma sala con Serenity Suite, de la compañía española Matxalen Bilbao, a las 22.15 horas.

Las muestras teatrales continuarán con Proyecto Perla (México) y su obra Cosas pequeñas y extraordinarias, a las 18.30 en La Granja Espacio de Creación. Nidos, de Teloncillo Teatro (España), se representará en el salón de actos del IES Alcalde Bernabé Rodríguez a las 20.00 horas.

El Guimerá acogerá Federico & Salvador. Las horas oscuras y doradas, con la compañía canaria Insularia Teatro, a las 20.55 horas. De carácter social, aunque dirigida a un público adulto, tendrá lugar en La Granja Espacio de Creación Murs Murs, la pieza de Ishyo Arts Centre. Esta organización no gubernamental, fundada por ocho mujeres en 2007, trabaja para el desarrollo y la promoción de la cultura en Ruanda.

Vaca 35 Teatro en Grupo vuelve a encontrarse con el público tinerfeño para presentar Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar. Se representará en el espacio singular del Auditorio de Tenerife, pero también habrá oportunidad de disfrutar de ella mañana y el sábado.

La jornada de tarde-noche incluirá actuaciones musicales de procedencias muy diversas en el Auditorio de Tenerife y su entorno, como la que ofrecerá la argentina Sofía Viola, cantante, compositora y actriz, que presentará La huella en el cemento a partir de las 17.45 horas. El arpista y compositor paraguayo Juanjo Corbalán presentará posteriormente Py’aguapy en la Sala Sinfónica, combinando elementos de ritmos tradicionales con latinoamericanos e influencias jazzísticas, de tal manera que incorpora al arpa dentro de un lenguaje musical más libre.

A las 19.15 horas, la Sala de Cámara acogerá la actuación de Cecilia Todd, una referencia del canto popular y folclórico venezolano y latinoamericano. Los canarios Caracoles tomarán la plaza Castillo a las 20.00 horas. Tras una gira por Senegal gracias a MAPAS, la banda fue seleccionada para representar el espíritu tricontinental de Canarias en el concierto de apertura Womex 2018.

Más tarde, a las 20.45 horas, los sonidos del tunecino Imed Alibi llenarán la Sala Sinfónica con su nuevo proyecto Frigya, África en dialecto tunecino, que es la culminación de varios años de investigación y creaciones. El continente africano seguirá presente hoy en MAPAS 2019 con la actuación de Mehdi Qamoum, un joven artista marroquí que ha realizado giras por todo el mundo y que presentará MédiCament.

María Berasarte presentará en la Sala Sinfónica su nueva colaboración junto al trío portugués Lisboa String Trio, a las 22.15 horas. Para finalizar la jornada, el mismo escenario acogerá a Souad Asla, artista, letrista y compositora argelina residente en Francia que presentará en MAPAS 2019 Lemma, la historia de un viaje redondo que teje desde su exilio un encuentro entre dos culturas.