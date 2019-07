Ainhoa Arteta, jurado de ‘Prodigios’: “No solo fue violarme, sino que casi me matan”

La famosa soprano española de 54 años, Ainhoa Arteta, nos dejó un testimonio desgarrador en la entrevista que concedió a las cámaras del programa ‘Retratos’, emitido en TVE. “Tuve un episodio muy fuerte en mi vida, que me marcó muchísimo, casi me matan”, confesó la miembro del jurado de ‘Prodigios’.

La artista detalló uno de los momentos más duros de su vida, que se produjo durante su estancia en la ‘Gran Manzana’ estadounidense y que tuvo lugar en 1990, cuando tenía 25 años. En aquel entonces, la artista dedicaba su vida a formarse en el prestigioso Actor’s Studio y se mantenía económicamente con un empleo de niñera.

“Fue cuando vivía en una zona que de día era el mercado de la carne y, de noche, el de las prostitutas, proxenetas y las drogas. Era un submundo tremendo y yo cada noche llegaba tarde porque estaba cuidando a una familia y a una niña”, continuó.

Allí, entre los peligros de la noche neyorquina “tuve un episodio muy fuerte en mi vida, que me marcó muchísimo, casi me matan. Ya no solo fue violarme -un hombre me asaltó y me violó-, es que casi me matan”, confesó Arteta.

La soprano de Guipúzcua concluyó su relato asegurando que se trata de algo que te deja “marcada toda tu vida”.